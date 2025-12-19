Agencias

Trump dice que "probablemente" se reunirá con Netanyahu en Florida para abordar el plan de paz sobre Gaza

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "probablemente" se reunirá con él en Florida para abordar los asuntos pendientes de cara a la segunda fase de su plan para el futuro de la Franja de Gaza, una cita fijada para el 29 de diciembre según el Gobierno israelí si bien la Casa Blanca no ha confirmado fecha hasta el momento.

"Él (Netanyahu) quiere verme. No lo hemos concertado formalmente, pero quiere verme. Sí, probablemente vendrá a verme a Florida", ha señalado en declaraciones a la prensa.

El inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a presumir del "gran éxito" conjunto con su aliado en Oriente Próximo, afirmando que "ahora tenemos paz" en la región.

El mandatario no ha confirmado si al encuentro asistirá el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, --mediador internacional y vecino de Gaza--, pero ha asegurado que "(le) encantaría que viniera". "Es amigo mío", ha subrayado.

El portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, confirmó a principios de diciembre en declaraciones al diario 'Times of Israel' que ambos dirigentes se verían el 29 del mismo mes para "discutir los futuros pasos y fases, así como la fuerza internacional de estabilización".

La visita incluiría dos reuniones entre Netanyahu y Trump así como encuentros con el vicepresidente JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, de un viaje de ocho días, según informó entonces el canal N12 de la televisión israelí.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump tiene "la personalidad de un alcohólico", dice la jefa de la Casa Blanca

Las duras críticas de Susie Wiles, divulgadas por Vanity Fair y replicadas por importantes medios estadounidenses, exponen marcadas diferencias dentro del gabinete acerca de migración, estrategia internacional y el liderazgo presidencial, reavivando la tensión política en Washington

Trump tiene "la personalidad de

Despega el Ariane 6 con dos satélites Galileo a bordo

La incorporación de SAT 33 y SAT 34 refuerza los servicios de navegación para miles de millones de usuarios, mientras la Unión Europea avanza hacia una nueva generación de tecnología satelital, manteniendo la precisión y la seguridad estratégica en operaciones críticas

Despega el Ariane 6 con

Trump propone al 'número dos' de Seguridad Nacional como embajador de EEUU en El Salvador

La nominación de Troy Edgar recibe el apoyo público de Nayib Bukele y destaca como un movimiento estratégico orientado a combatir el crimen transnacional y la migración irregular, mientras el Senado estadounidense deberá decidir sobre su ratificación en las próximas semanas

Trump propone al 'número dos'

Al menos ocho policías heridos en ataques de las disidencias de 'Iván Mordisco' en el sureste de Colombia

Servicios de salud, administración pública y atención bancaria quedaron suspendidos en Buenos Aires, Cauca, tras ataques armados que destruyeron infraestructura crucial y obligaron a evacuar pacientes y personal, dejando a cientos de habitantes en situación de emergencia humanitaria

Al menos ocho policías heridos

Venezuela rechaza la "amenaza temeraria" de EEUU y adelanta que denunciará al país ante la ONU

Caracas intensifica su ofensiva internacional y presenta formalmente una queja contra Estados Unidos en Naciones Unidas, alegando que las sanciones y el despliegue militar estadounidense comprometen los principales sectores productivos y la autonomía económica del país

Venezuela rechaza la "amenaza temeraria"