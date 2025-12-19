Agencias

Reino Unido sanciona a individuos y milicias vinculadas al expresidente sirio por violencia contra civiles

Guardar

El Gobierno británico ha anunciado este viernes sanciones contra individuos y milicias vinculadas al expresidente de Siria Bashar al Assad en represalia por la comisión de actos violentos contra la población civil del país durante el ya extinto régimen y durante la ola de violencia que sacudió la costa del país de enero a marzo de 2025 y en la que estuvieron involucrados en parte elementos afines al depuesto mandatario.

Seis individuos (cuatro comandantes milicianos y dos empresarios), han sido castigados con una congelación de sus activos en Reino Unido, prohibición de viaje y la inhabilitación de cualquier cargo directivo que posean en empresas británicas o vinculadas a Reino Unido. Se trata de Ghait Dalla, Miqdad Fatiha, Mohamad al Jasim, Saif Boulad y los empresarios sirio-rusos Mudallal Jouri e Imad Jouri.

Reino Unido sanciona también a las milicias Sultán Murad, División Sha del Sultán Suleiman, dirigidas por Al Jasim y la división Hamzat, comandada por Saif Boulad con la congelación de activos en suelo británico. Estas milicias figuran en el informe realizado por la Comisión de Investigación de Naciones Unidas para Siria como participantes activas en la ola de violencia en la costa del país en la que murieron unos 1.400 personas, la mayoría civiles, según estimaciones aceptadas por la comisión de la ONU.

La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, ha celebrado el anuncio como un gesto más de que, un año después de la "liberación del brutal régimen de Al Assad" a finales del año pasado, Reino Unido "sigue apoyando al pueblo sirio y al Gobierno sirio en la consecución de una transición política inclusiva".

"La rendición de cuentas y la justicia para todos los sirios son vitales para garantizar una solución política exitosa y sostenible en Siria", ha añadido Cooper como motivos de este anuncio porque "las sanciones envían un mensaje claro a quienes buscan socavar el futuro pacífico y próspero de todos los sirios".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El precio del barril de Brent, gráficos

La cotización internacional del crudo registra un incremento superior al 2% en respuesta a nuevas restricciones de Washington sobre Caracas, mientras el referente europeo vuelve a situarse por encima de la barrera psicológica de los 60 dólares

Infobae

VÍDEO: Arancel, palabra del año 2025 para la FundéuRAE

La Fundación del Español Urgente, en una ceremonia encabezada por la reina Letizia, reveló la nueva voz ganadora tras superar propuestas como trumpismo, boicot o generación Z, marcando así el vigésimo aniversario de la entidad lingüística

VÍDEO: Arancel, palabra del año

Sánchez acusa a la Comunidad de Madrid de "asfixia económica" al Círculo de Bellas Artes y reclama cuidar la cultura

El jefe del Ejecutivo defiende la necesidad de respaldar las instituciones artísticas ante lo que califica de falta de recursos por parte del gobierno regional, señalando que preservar estos espacios es clave para la democracia y el pensamiento independiente

Sánchez acusa a la Comunidad

Niños de toda España repartirán tres millones y medio de estrellas para felicitar la Navidad en nombre de los misioneros

Miles de estudiantes participan en la tradicional acción ‘Sembradores de Estrellas’, impulsando un mensaje de solidaridad y espiritualidad en vísperas navideñas, mientras acercan el sentido misionero a comunidades de toda España a través de creativas actividades infantiles

Niños de toda España repartirán

AMP. Alcaraz y Ferrero separan sus caminos: "Llegan tiempos de cambio para los dos"

Tras siete temporadas como dupla en el circuito, el número uno mundial y el técnico valenciano ponen fin a una exitosa asociación que incluyó seis títulos de Grand Slam y el liderazgo del ranking ATP, abriendo así una nueva etapa para ambos

AMP. Alcaraz y Ferrero separan