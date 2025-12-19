Agencias

Putin deja la puerta abierta a una tregua temporal para celebrar elecciones en Ucrania

Guardar

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha hablado de decretar una tregua temporal para celebrar elecciones en Ucrania, una demanda que ha venido lanzado Estados Unidos y por la que su par ucraniano, Volodimir Zelenski, se mostró a favor por primera vez hace unos días sí se cumplieran las medidas de seguridad necesarias.

"Estamos dispuestos a considerar cómo garantizar la seguridad durante las elecciones en Ucrania. Al menos, absteniéndonos de realizar ataques", ha dicho este viernes en un encuentro con la prensa y la ciudadanía para hacer balance del año.

Ucrania, presionada por un Donald Trump que ha recordado a Zelenski en varias ocasiones desde que regresó a la Casa Blanca que ha de convocara elecciones, ha condicionado cualquier proceso electoral a obtener garantías de seguridad.

Unas garantías de seguridad que Moscú no ha obtenido durante estos años y no por ello no ha celebrado elecciones, según se ha jactado Putin, que ha puesto como condición para sellar esta tregua que los ciudadanos ucranianos que residen en Rusia puedan participar libremente en esos comicios.

Putin ha señalado que "tarde o temprano" las actuales autoridades de Kiev han de legitimarse y eso pasa irremediablemente por las urnas. Sin embargo, ha advertido de que "si pretenden utilizar las elecciones únicamente para frenar la ofensiva militar rusa, se equivocan", según recoge la agencia Interfax.

Tampoco ha dejado pasar la ocasión para recordar los casos de corrupción que han aflorado estos últimos años en Ucrania, alguno de ellos salpicando incluso al círculo cercano de Zelenski, y ha señalado que debido a ellos se podría incluso considerar la gestión de "algún tipo de administración externa".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Parlamento Georgia aprueba eliminar el voto en el extranjero para las elecciones legislativas

Los legisladores sancionaron reformas clave que impedirán a la diáspora participar en futuras votaciones nacionales y municipales, además de restringir la nominación de aspirantes ajenos a las filas partidarias, según confirmó el medio Georgia Today

El Parlamento Georgia aprueba eliminar

Lucía Solla Sobral, Premio 'El Ojo Crítico' 2025 de RNE de Narrativa por la novela 'Comerás flores'

El jurado destacó el enfoque innovador de la novelista gallega al reflejar el impacto de la violencia de género y las dinámicas de poder sobre las mujeres, consolidando la obra reconocida como una referencia dentro de la narrativa actual en español

Lucía Solla Sobral, Premio 'El

(Previa) Athletic, Betis y Getafe no quieren sustos en la Copa

Athletic Club, Real Betis y Getafe afrontan los dieciseisavos de la Copa del Rey con la presión de no quedar fuera ante equipos de menor categoría, en una jornada clave que definirá el acceso a los octavos del torneo

(Previa) Athletic, Betis y Getafe

Ucrania advierte a líderes africanos de que Rusia ofrecerá falsas becas de estudio para reclutar en sus países

Autoridades ucranianas alertaron sobre un posible aumento de ofertas académicas rusas destinadas a atraer jóvenes africanos con el objetivo de enviarlos al frente, pidiendo la intervención de gobiernos y medios africanos para investigar y detener la captación

Ucrania advierte a líderes africanos

EOI celebra 70 años impulsando la industria, la innovación y el talento con una nueva identidad orientada al futuro

La conmemoración reunió a autoridades, docentes y alumnado en una jornada que incluyó homenaje a figuras emblemáticas, presentación de su renovada identidad visual y apertura de una exposición, destacando el papel estratégico de la escuela en el desarrollo industrial y formativo

EOI celebra 70 años impulsando