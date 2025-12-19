Agencias

Oracle se dispara un 7% en Bolsa tras lograr acuerdo para salvar las operaciones de TikTok en Estados Unidos

La compañía alcanzó un entendimiento respaldado por la Casa Blanca que crea una nueva sociedad bajo control estadounidense, garantiza protección de datos y concede autonomía en seguridad, permitiendo a TikTok continuar en el mercado frente a crecientes exigencias regulatorias

La convocatoria realizada por el consejero delegado de TikTok, Shou Chew, dirigida al personal de la compañía y divulgada por Bloomberg, detalla la composición y el alcance de la nueva entidad que encabezará las operaciones de TikTok en Estados Unidos. El documento prevé que para el 22 de enero de 2026 se complete la formación de la sociedad ‘TikTok USDS Joint Venture’, la cual otorgará a la plataforma un marco de control independiente sobre la protección de datos, la moderación de contenidos, la seguridad de los algoritmos y la integridad del software en territorio estadounidense. Esta medida busca atender las inquietudes regulatorias que sostienen las autoridades estadounidenses sobre la gestión de información sensible y la influencia extranjera en servicios digitales estratégicos.

Según publicó Bloomberg, la tecnológica estadounidense Oracle experimentó un alza bursátil significativa tras conocerse la concreción de un acuerdo vinculante con ByteDance, empresa matriz de TikTok. En concreto, este viernes las acciones de Oracle subieron un 7,43 % en la Bolsa de Nueva York cerca de las 17.50 (hora peninsular española), registrando un valor de 193,41 dólares (165,05 euros). Bloomberg relacionó este crecimiento con la confirmación de la nueva estructura societaria para las operaciones de TikTok en Estados Unidos.

El desarrollo de la sociedad conjunta representa el resultado de negociaciones que involucraron a varios actores, incluidos Silver Lake y MGX, según reportó Bloomberg. El pacto, respaldado por la Casa Blanca, responde a la necesidad de adaptar la presencia de TikTok en el sector estadounidense a exigencias regulatorias, evitando así la prohibición total que el gobierno de Estados Unidos contempló en función de preocupaciones relativas a la seguridad nacional. El memorando interno de TikTok explica que la nueva entidad, originada a partir de la actual organización TikTok US Data Security (USDS), adquirirá el formato legal de empresa independiente y operará con autonomía en las acciones relevantes para el país.

La composición accionaria de la ‘TikTok USDS Joint Venture’ establece que Oracle, Silver Lake y MGX mantendrán cada uno una participación del 15 %. Filiales pertenecientes a accionistas actuales de ByteDance poseerán un 30 %, mientras que la propia ByteDance conservará cerca del 20 % de la sociedad. Bloomberg subrayó que esta distribución responde expresamente a iniciativas del gobierno estadounidense para mantener el control mayoritario de la empresa en manos nacionales. Asimismo, la junta directiva estará integrada por siete miembros, cuyas decisiones reforzarán la autoridad interna de la entidad sobre áreas clave del negocio.

La autonomía operativa de la nueva sociedad alcanzará la gestión de contenidos, procesos algorítmicos y protección de la privacidad de los datos de usuarios estadounidenses. El acuerdo también establece que operaciones globales en torno al comercio electrónico, la publicidad y las divisiones de marketing funcionarán bajo la supervisión directa de equipos radicados en Estados Unidos, de acuerdo con lo estipulado en los documentos obtenidos por Bloomberg.

Este nuevo marco legal y empresarial deriva de la presión ejercida en los últimos años por las esferas reguladoras de Estados Unidos. El endurecimiento de la legislación en materia de seguridad nacional culminó con la ratificación, por parte del Tribunal Supremo en enero, de una ley que obliga a ByteDance a vender su participación en las operaciones estadounidenses de TikTok o enfrentar su exclusión total del mercado. El medio Bloomberg recordó el precedente alcanzado en septiembre, cuando el expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que cimentó la exigencia de mayoría estadounidense en la estructura de propiedad de TikTok, retrasando el plazo de cumplimiento por 120 días para permitir las negociaciones y la reconfiguración de la participación accionaria. Bajo ese marco, los inversionistas nacionales aseguraron su posición mayoritaria y la creciente influencia de Oracle en el proceso.

La reacción positiva de los mercados a este acuerdo, reflejada en el desempeño de las acciones de Oracle, obedece a la percepción de que la solución alcanzada satisface los criterios regulatorios impulsados por la Casa Blanca. La estructura corporativa no solo permite el mantenimiento de TikTok en territorio estadounidense, sino que contribuye a sentar bases que podrían replicarse en otros escenarios donde la naturaleza de la propiedad y la gobernanza de plataformas tecnológicas extranjeras resulte motivo de escrutinio, según consignó Bloomberg.

El medio también señaló que las negociaciones entre las partes involucradas permitieron delinear un modelo de toma de decisiones estratégicas para TikTok en Estados Unidos, en el que actores estadounidenses participan de manera efectiva y directa. Este esquema, además, consolida la autonomía operativa y legal exigida por los organismos reguladores, con el objetivo de tranquilizar a las instituciones gubernamentales sobre la protección y custodia de los datos de los usuarios estadounidenses frente a posibles injerencias externas.

La creación de esta nueva entidad surge como respuesta a la preocupación de que datos personales y contenidos generados en TikTok pudieran estar sometidos a la supervisión de entidades ajenas al entorno legal de Estados Unidos. Con esta reestructuración, la administración nacional asegura la acotación de la gestión y la supervisión sobre las operaciones de la red social, en concordancia con las políticas de seguridad de datos impuestas después de años de debate sobre la transparencia de los algoritmos y la intervención extranjera en plataformas digitales. Las condiciones negociadas garantizan limitaciones claras en la influencia de ByteDance sobre el negocio estadounidense, quedando su participación inferior al 20 % y otorgando a Oracle un papel central tanto desde el punto de vista tecnológico como de la gobernanza interna.

Todas estas medidas, según Bloomberg, responden a la estrategia de preservar el acceso de TikTok a uno de los mercados más grandes del mundo, bajo condiciones estrictas que permiten mantener la operación de la plataforma mientras se apaciguan las tensiones entre Washington y Pekín por el control de las tecnologías digitales. La reestructuración de la propiedad y la administración de TikTok USDS Joint Venture marca una transición significativa en la forma en la que se regulan las plataformas de origen extranjero en Estados Unidos, sentando un antecedente relevante para otros servicios similares que afrontan requerimientos regulatorios de seguridad nacional.

