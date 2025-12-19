Molins firma un acuerdo para comprar la portuguesa Secil por 1.400 millones

Molins ha alcanzado un acuerdo con el grupo inversor portugués Semapa para la adquisición, por 1.400 millones de euros, del 100% del capital social de la también portuguesa Secil, que posee, directa o indirectamente, los negocios y activos de materiales de construcción.

Secil, con sede en Lisboa, es una compañía de materiales y soluciones para la construcción presente en ocho mercados, con una sólida notoriedad de marca y un reconocido historial de crecimiento y creación de valor, según ha destacado este viernes la empresa catalana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Molins ha detallado en un comunicado que la operación representa un "hito relevante" en su estrategia de crecimiento rentable y sostenible, al reforzar su presencia en Europa y completar su expansión geográfica en Latinoamérica con la entrada en Brasil, el único gran mercado de la región en el que Molins todavía no estaba presente.

La transacción, valorada en 1.400 millones de euros, se prevé que aporte una contribución inmediata y sostenida a los resultados desde el primer año, apoyada en un importante potencial de sinergias, una sólida contribución a los beneficios y una robusta generación de caja.

El consejero delegado de Molins, Marcos Cela, ha afirmado que este acuerdo constituye un hito clave en la estrategia de la compañía. "Secil aporta una sólida presencia internacional y una fuerte cultura arraigada en su legado industrial familiar, con valores que compartimos profundamente", ha destacado.

Por su parte, el consejero delegado de Semapa, Ricardo Pires, ha señalado que Secil forma parte de los orígenes del grupo. "Esta operación es un paso estratégico que nos permite reforzar nuestra capacidad de invertir, innovar y acelerar la estrategia que hemos venido implementando", ha añadido.

SE CERRARÁ ENTRE ENERO Y MARZO DE 2026

En este contexto, Molins financiará la operación con una combinación de caja disponible y fondos procedentes de un crédito sindicado, además de una emisión de bonos.

La empresa lusa emplea a más de 2.900 profesionales y ha registrado unas ventas, en los últimos doce meses, por un importe de 740 millones de euros.

La operación, sujeta a las condiciones precedentes habituales, se prevé que se cierre durante el primer trimestre de 2026 y que su conclusión sea comunicada al mercado en la presentación trimestral posterior, incluyendo los correspondientes impactos financieros.