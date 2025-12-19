Agencias

Meloni ve "sentido común" en la decisión de la UE sobre los activos rusos tras la cumbre en Bruselas

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado este viernes que la cuestión de los activos rusos se ha resuelto con "sentido común" durante la cumbre de la Unión Europea que ha tenido lugar en Bruselas, la capital belga, y que ha terminado con un acuerdo para ofrecer a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros para mantener el país a flote durante los próximos dos años.

"Ha prevalecido el sentido común", ha dicho Meloni en una serie de declaraciones a la prensa tras el fin de la cumbre. Así, ha aceptado la decisión sobre el futuro de los activos rusos congelados y ha asegurado que ella misma "ha contribuido a bloquear esta medida".

"Hemos contribuido a construir una alternativa viable para lograr dos objetivos: evitar posibles represalias por parte de Moscú y proveer de apoyo financiero a Kiev en un momento de dificultad", ha aseverado, al tiempo que ha dicho estar "contenta" por cómo se ha resuelto todo.

Asimismo, ha hecho hincapié en que se han podido "gestionar los recursos necesarios", siempre con "una base legal sólida". "La postura de Roma desde el inicio ha sido la del escepticismo respecto al uso de los activos rusos y más a favor de un préstamo", ha aclarado.

"La Unión Europea, siguiendo las regulaciones, se reserva el derecho a considerar el uso de estos activos, especialmente a cambio del préstamo que tendrá que hacer, pero esto es algo que se abordará más adelante", ha zanjado.

