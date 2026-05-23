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Harry Kane devuelve la Copa de Alemania al Bayern

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Un 'hat-trick' de Harry Kane dio (3-0) la Copa de Alemania al Bayern de Múnich este sábado en la final contra el Stuttgart celebrada en el Olympiastadion (Berlín).

El delantero inglés firmó los tres goles en el segundo tiempo, el tercero ya en el minuto 92 y de penalti, para rubricar el doblete del campeón de la Bundesliga. Los de Múnich, que cierran la temporada como empezaron en agosto levantando la Supercopa también contra el Stuttgart, no ganaban la Copa desde 2020, pese a que son claro dominadores del torneo, ahora con 21 títulos.

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