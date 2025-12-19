Líderes UE se inclinan por emitir deuda conjunta para Ucrania y aparcan la opción de los activos rusos

Los líderes de la Unión Europea plantean emitir deuda conjunta para financiar a Ucrania ante la urgencia económica del país, mientras aparcan la opción de usar los activos rusos para un "préstamo de reparación", han confirmado fuentes europeas a Europa Press, ante las dificultades aparejadas al empleo de los bienes congelados.

Tras 15 horas de cumbre europea en Bruselas, gana terreno la opción de utilizar el presupuesto comunitario como aval para un préstamo a Ucrania con deuda conjunta, ante la falta de acuerdo entre los líderes de la UE para recurrir a los activos rusos para financiar ayuda a Kiev por valor de 90.000 millones de euros.

"No solo se está debatiendo el préstamo de reparaciones, sino también la posibilidad de utilizar el margen presupuestario del presupuesto de la UE, como algunos líderes lo mencionaron de manera específica", han indicado fuentes de la UE, tras el fracaso del "préstamos de reparaciones" ya que los líderes "necesitan más tiempo para analizar los detalles".

Varias fuentes europeas confirman a Europa Press que un grupo de países recurrirían a un plan de "cooperación reforzada" haciendo uso del artículo 20 del Tratado de la UE. El bloque plantea este esquema para su confirmación por el Consejo como último recurso, cuando llegue a la conclusión de que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto.

A las dudas expresadas por Bélgica se habrían sumado otros países a lo largo de la cumbre, pese a que durante buena parte del encuentro el foco estuvo puesto en el uso de los activos rusos congelados, mientras la Comisión Europea negociaba en paralelo con Bélgica una propuesta de conclusiones que encajara con las exigencias del Ejecutivo belga.

Los líderes de los 27 llegaron a la cumbre en Bruselas con diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados por las sanciones de la UE para un potencial "préstamo de reparación" de 90.000 millones de euros a Kiev. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendió que la reunión durará el tiempo que haga falta para lograr 'luz verde' al apoyo económico a Ucrania y que la UE "nunca aprobará una solución que no garantice toda la seguridad para Bélgica".