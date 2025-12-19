Agencias

La Rafa Nadal Academy vuelve a ser referencia en la pretemporada tenística

Tenistas de élite y jóvenes promesas internacionales afinan su preparación para el exigente arranque del curso profesional en Manacor, donde la escuela dirigida por la leyenda española acoge figuras del circuito masculino y femenino en plena etapa de entrenamiento

Ivan Ivanov, quien logró dos títulos de Grand Slam en 2025 y fue considerado el mejor jugador junior del planeta, eligió sumarse al grupo de destacados tenistas que desarrollan su pretemporada en la Rafa Nadal Academy de Manacor. Según publicó la propia Academia, tanto figuras establecidas del circuito ATP como nuevas promesas han concentrado sus entrenamientos en este enclave balear mientras planifican su participación en el Abierto de Australia y otros torneos que inauguran el calendario profesional.

Tal como consignó la Rafa Nadal Academy, la presencia de atletas como Lorenzo Sonego y Jan-Lennard Struff, quienes repiten estadía por tercer año consecutivo, consolidó al centro de Manacor como sede clave en la planificación anual de jugadores élite. Ambos tenistas forman parte de un nutrido grupo que incluye también a Fabian Maroszan, Norbert Gombos, Alex Molcan, Nikoloz Basilashvili, Kamil Majchrzak y Jesper de Jong, todos ellos en proceso de preparación para afrontar la exigente gira oceánica de inicio de temporada.

La academia destacó que la convivencia y el intercambio entre deportistas de distintas trayectorias y nacionalidades resultan habituales: junto a los nombres consolidados entrenan jóvenes formados en el propio centro. Entre estos, sobresalen Coleman Wong, Abdullah Shelbayh y Martín Landaluce. Este último tuvo en Manacor su base de preparación antes de competir en las Next Gen ATP Finals, refirió la academia.

En relación al circuito femenino, la Rafa Nadal Academy indicó que Solana Sierra y Alex Eala, ambas integrantes de su equipo, participan en la puesta a punto para la temporada 2026. Las acompaña Alina Korneeva, que también integra el grupo de jugadoras que eligió Manacor para la pretemporada, detalló el centro de entrenamiento. Además, la oferta de la academia se extendió a promesas internacionales del tenis como Hannah Klugman, Ziga Sesko y Diego Palomero, quienes forman parte del contingente internacional reunido en las instalaciones.

El medio subrayó que el atractivo de estas concentraciones responde tanto a la calidad de las infraestructuras como a la tradición de la academia como espacio de formación y perfeccionamiento técnico. La integración de jugadores experimentados y nuevos talentos favorece escenarios de entrenamiento en los que los jóvenes pueden medirse con rivales relevantes del circuito e incorporar rutinas de alto rendimiento.

Entre otros participantes importantes se encuentra Jaume Munar, quien viene de completar el mejor año de su carrera y sumará su presencia a la pretemporada en los próximos días, según informó la Rafa Nadal Academy. La academia remarcó que la planificación se ha orientado hacia la adaptación a las condiciones específicas del verano australiano, así como la exigencia física y técnica propia de uno de los tramos más destacados de la temporada internacional.

De acuerdo con las publicaciones oficiales, la etapa de pretemporada en Manacor se pauta como un periodo determinante dentro de la planificación anual tanto para jugadores de la ATP como de la WTA y para una cantera internacional en pleno ascenso. La presencia de tenistas de diferentes procedencias y categorías, junto al trabajo conjunto con los formadores de la academia, sostiene el posicionamiento de Manacor como núcleo destacado en la agenda preparatoria global antes del inicio de las grandes competencias.

