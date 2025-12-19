Agencias

La infanta Cristina, al margen de la confesión de Iñaki Urdangarín sobre lo que supuso perderla

Dando un paso al frente a pocos meses de que salgan a la venta sus memorias, Iñaki Urdangarín concedía hace unos días su primera entrevista en televisión tras su condena a prisión por el Caso Noós. A corazón abierto en el programa que su amigo Jordi Basté presenta en La 2Cat, 'Pla seqüència', el exmarido de la infanta Cristina se ha sincerado sobre su paso por la cárcel y ha confesado que, aunque "materialmente perdí prácticamente todo", la "pérdida más grande" fue la de "uno de los amores de mi vida, que es Cristina". "Fue un periodo muy duro. Lo pasamos muy mal durante todo este periodo y tuvo consecuencias y sabe mal. La verdad es que sabe mal porque es una mujer a la que quiero mucho" ha revelado.

Unas significativas declaraciones a las que la hermana del Rey Felipe VI no ha reaccionado públicamente, aunque en su reencuentro con Iñaki en el último partido de su hijo Pablo Urdangarín con el Fraikin BM Granollers de balonmano este miércoles, la tensión se respiraba en el ambiente; y, además de ocupar lugares opuestos en la grada a varios metros de distancia, doña Cristina evitó en todo momento coincidir con su exmarido e incluso que sus miradas se cruzasen.

De regreso en el hotel en el que se ha alojado durante su estancia en Barcelona para visitar a su segundo hijo en esta semana previa a la Navidad, la hija del Rey Juan Carlos ha ignorado las preguntas de la prensa y ha dejado en el aire qué le parece que Urdangarín, que está feliz con Ainhoa Armentia -con la que pronto cumplirá tres años de relación- haya dicho públicamente que su separación fue una de las mayores pérdidas de su vida y que la sigue queriendo mucho.

