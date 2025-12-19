La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas incorpora a SEMES, AEPNYA y SENFC

La federación ha diseñado un programa de formación continua que cuenta con doble acreditación universitaria y del Sistema Nacional de Salud (SNS), facilitando a los médicos especialistas la actualización de sus conocimientos de manera flexible y con mayores garantías de reconocimiento profesional. Este proyecto, abierto hasta mayo de 2026 y financiado mediante fondos europeos Next Generation EU, comprende veinte cursos gratuitos de veinticinco horas, desarrollados e impartidos por expertos de las propias sociedades científicas, con más de 16.000 matriculados hasta la fecha. De acuerdo con el medio, FACME desempeña un papel central como intermediario, al canalizar fondos públicos hacia las entidades asociadas, consolidando así un modelo de colaboración entre el sector público y el profesional.

El medio detalló que FACME, en el marco de su Asamblea General, formalizó la integración de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (AEPNYA) y la Sociedad Española de Neurofisiología Clínica (SENFC), ampliando la representatividad de la federación hasta cubrir todas las especialidades médicas reconocidas legalmente en España. El evento sirvió también para que la presidenta de la federación, Cristina Avendaño Solá, repasara los logros obtenidos en el último año, entre ellos el acuerdo con el Ministerio de Sanidad para que las sociedades científicas accedan por primera vez a fondos públicos destinados a formación continuada.

Esta iniciativa de formación, según consignó el medio, introduce un sistema más ágil para la acreditación de cursos a través de SEAFORMEC, evitando que el proceso dependa de las distintas comunidades autónomas y facilitando así el acceso a la formación acreditada en medicina. Gracias a este mecanismo, todas las sociedades científicas miembros de FACME pueden beneficiarse de un proceso unificado y eficiente para la acreditación de formación médica continuada, lo que responde a una antigua demanda del sector.

La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas ha puesto énfasis en el desarrollo de un modelo nacional de recertificación que reconozca el papel clave de las sociedades científicas en la evaluación de competencias profesionales de los médicos. FACME colabora activamente con el Ministerio de Sanidad y la Organización Médica Colegial (OMC), a la que se atribuye la validación periódica de la colegiación, según reportó el medio. La recertificación continúa figurando como una prioridad, considerada por las entidades médicas como la vía necesaria para asegurar un estándar constante de calidad asistencial y para mantener la confianza de los pacientes en el sistema sanitario.

En el terreno normativo, FACME ha desarrollado alegaciones al Anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, con la participación de sus distintos grupos de trabajo, según informó el medio. El secretario general de la federación, José María Jover, explicó a la fuente original que han mantenido reuniones con responsables de Sanidad con el propósito de agilizar la actualización de los planes formativos de las especialidades médicas. También se esfuerzan en fijar los criterios necesarios para la creación y evaluación de los Diplomas de Acreditación (DA) y de las Áreas de Capacitación Específica (ACE), instrumentos que, según reportó el medio, permiten certificar la capacitación en áreas clínicas específicas.

FACME también abordó cuestiones de igualdad de género dentro de las sociedades médicas, destacando el estancamiento en la proporción de mujeres en las presidencias de estas entidades, que actualmente se sitúa en un 33 por ciento, mientras que las mujeres representan ya el 58 por ciento de los socios, según publicó el medio. El proyecto Mujeres en Medicina en España (WOMEDS) ha evidenciado además diferencias notables en la integración de mujeres en las juntas directivas de las distintas sociedades. A este respecto, FACME, en alianza con Farmaindustria y el Ministerio de Sanidad, impulsa la iniciativa 'EnSaludNoSinMujeres', orientada a promover una representación femenina más equilibrada en los órganos de decisión del sector sanitario.

Durante la asamblea, la federación definió sus directrices para el próximo año, en las que destaca la búsqueda de una representatividad oficial reforzada para las sociedades científicas y el afianzamiento de una asesoría permanente e institucional a las administraciones públicas. Según detalló el medio, estos objetivos buscan consolidar la posición de FACME como interlocutor clave en la interlocución con Sanidad y elevar la influencia de las sociedades científicas en la toma de decisiones relacionada con las políticas y la práctica médica a nivel estatal.