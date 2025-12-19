Agencias

Ilia Topuria reaparece tranquilo con Omar Montes tras el duro comunicado de su exmujer, Giorgina Uzcategui

Guardar

Tras semanas de rumores acerca de su posible separación de la madre de su hija Giorgina (1), Giorgina Uzcategui, Ilia Topuria rompía su silencio el pasado lunes 15 de diciembre a través de su cuenta de Instagram con un durísimo comunicado en el que revelaba que estaba siendo víctima de "situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecían a cambio de dinero" y anunciaba que habría puesto las "amenazas recibidas" y este presunto "intento de extorsión", además de una supuesta "falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales" en manos de la Justicia.

Ha sido este jueves cuando -a pesar de que no la nombra en ningún momento en su carta compartida en redes sociales-, su exmujer (ya que con el comunicado del doble campeón de la UFC deja claro que su relación está totalmente rota), ha respondido por la misma vía, con un rotundo comunicado que sus abogados han hecho llegar a los medios de comunicación.

"Ante la proliferación de informaciones, especulaciones públicas y afirmaciones de carácter difamatorio que están circulando en distintos medios que apuntan directamente a nuestra representada, en un contexto de reciente atención mediática, consideramos necesario realizar una aclaración. En la actualidad existe un procedimiento judicial en curso, de carácter estrictamente privado y familiar, que afecta de manera directa a un menor de edad", ha apuntado el equipo legal de Giorgina, aclarando que precisamente la implicación de su hija sería la razón por la que "la Sra.Uzcategui ha optado expresamente por no realizar manifestaciones públicas y por canalizar esta situación desde el máximo respeto al procedimiento y a la intimidad de las partes implicadas".

Horas después de este comunicado, en el que la influencer confirma su proceso judicial abierto contra Topuria -diferentes medios de comunicación han asegurado que habría presentado una demanda de malos tratos contra el boxeador- el hispano georgiano ha reaparecido en actitud tranquila y relajada en uno de los días más especiales para Omar Montes.

El cantante ha inaugurado este jueves su primer local de kebaps, 'Origin', en el madrileño centro comercial Plaza Río 2. Un sueño cumplido en el que ha contado con el apoyo de su pareja, Lola Romero -completamente recuperada un mes después de convertirse en madre de su primer hijo con el de Pan Bendito-, sus padres, sus abuelos, y rostros conocidos como la influencer Lola Lolita y su novio Alfonso López.

Además, Omar confirmaba entre risas (de ahí que la prensa dudase si se trataba de uno de sus habituales 'troleos') que Topuria tampoco se perdería la apertura de su nuevo negocio: "Ahora viene, está de camino, me lo voy a poner de socio. Está súper bien" aseguraba, dando por hecho que en pocos minutos haría su aparición.

Sin embargo, consciente de que está en el punto de mira tras su duro cruce de comunicados con Giorgina, el boxeador decidía evitar la polémica y no se presentaba en la inauguración para apoyar a su íntimo amigo hasta asegurarse de que todas las cámaras se habían ido ya.

Ha sido Omar el que ha revelado a través de sus redes sociales que Ilia ha estado a su lado en la inauguración de su nuevo local, y en los stories que ha compartido se ve al campeón de la UFC tranquilo, relajado y sonriente, dejando entrever que no le ha afectado en absoluto el texto que ha hecho público su exmujer a través de sus abogados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fedra Lorente, en su momento más crítico, preocupa con su visita a un centro médico

La actriz reconoció en entrevista la extrema precariedad que atraviesa junto a su hija tras quedar financieramente arruinadas por una estafa y la muerte de su esposo, confiando en el respaldo familiar y social para superar esta difícil etapa

Fedra Lorente, en su momento

Wodan AI cierra una ronda pre-semilla de dos millones de euros para impulsar la "IA soberana" en Europa

Con inversión de fondos líderes, la compañía instalará su núcleo global en Madrid, acelerando el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial avanzada sobre datos cifrados y buscando impulsar la autonomía digital europea en sectores críticos como finanzas, salud y defensa

Wodan AI cierra una ronda

Victoria Federica huye de la prensa tras salir a la luz la identidad de su nuevo amor, empresario de la noche madrileña

La sobrina del rey Felipe VI y el heredero de La Riviera optan por el silencio y refuerzan la privacidad, mientras la atención mediática crece por los indicios de una nueva relación y el hermetismo alimenta la especulación en redes

Victoria Federica huye de la

Acusado de 59 delitos, incluidos 15 asesinatos, el hombre que asaltó con su padre la playa de Sídney

Los investigadores aseguran que hallazgos en el auto del principal implicado confirman la motivación extremista del ataque en Bondi, que dejó quince víctimas fatales y más de veinte heridos, y elevó la alerta de seguridad en Australia

Acusado de 59 delitos, incluidos

Bolivia anuncia que colaborará con EEUU, la UE y la ONU en un nuevo plan contra el tráfico de cocaína

El gobierno impulsa un giro en su política antidrogas con una coordinación internacional reforzada, apostando por métodos de control más estrictos, cooperación técnica y monitoreo fronterizo, tras el crecimiento de cultivos que superan la demanda legal de coca

Infobae