Agencias

El suizo Stan Wawrinka anuncia que 2026 será su último año como jugador profesional

Guardar

El tenista suizo Stanislas Wawrinka, ganador del Abierto de Australia en 2014, de Roland Garros en 2015 y del US Open en 2016, además de medallista olímpico de oro en dobles junto a Roger Federer en los Juegos de Pekín 2008, ha anunciado que 2026 será su "último año" como jugador profesional antes de retirarse.

"Todo libro necesita un final. Es hora de escribir el capítulo final de mi carrera como tenista profesional. 2026 será mi último año en el circuito", posteó este viernes Stan Wawrinka desde su cuenta en la red social X, confirmando de tal modo su retirada.

Luego realizó un listado con las expresiones "perseverancia", "ambición" --dos veces--, "sacrificio", "éxito", "lesiones", "obsesión", "nunca rendirse", "disciplina", "resiliencia", "evolución" y "recuerdos" para resumir su etapa como jugador en la élite de la ATP.

"De eso se trata este viaje. Sigo queriendo superar mis límites y terminar este viaje con la mejor nota posible. Aún tengo sueños en este deporte. He disfrutado cada parte de lo que el tenis me ha dado, especialmente las emociones que siento al jugar delante de vosotros", añadió.

"Tengo muchas ganas de veros una vez más, en todo el mundo. Un último empujón", zanjó su mensaje un Wawrinka que en la edición de 2014 ayudó a su país, en compañía de Federer, para ser campeón de la Copa Davis.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Eurocámara defiende la eliminación de las fronteras internas de la UE para mover tropas y material militar

Los eurodiputados exigen acelerar inversiones para modernizar infraestructuras claves y eliminar obstáculos que dificultan el desplazamiento ágil de recursos militares, instando a una mayor financiación y a simplificar las autorizaciones en momentos de emergencia o conflicto

La Eurocámara defiende la eliminación

La inflación de Venezuela se dispara hasta el 556% tras el bloqueo de EEUU a los petroleros

El alza acelerada de los precios en Venezuela golpea con fuerza a quienes reciben salarios en moneda local, mientras expertos alertan sobre nuevas proyecciones de organismos internacionales y la influencia de restricciones impuestas por Washington sobre el crudo

La inflación de Venezuela se

Amazon pone a Peter DeSantis al frente de una nueva división que combina IA, microchips y cuántica

Peter DeSantis asume la dirección de una estructura estratégica dentro de Amazon, creada para acelerar avances en tecnologías disruptivas tras la salida de Rohit Prasad y bajo la supervisión directa de Andy Jassy, según anunció la compañía

Amazon pone a Peter DeSantis

Las salvaguardas agrícolas que Bruselas diseñó para salvar el pacto con Mercosur superan el último escollo

La Unión Europea avanzó en la adopción de mecanismos para resguardar a productores agrícolas, tras alcanzar consenso sobre un sistema que permitirá frenar beneficios arancelarios frente a incrementos de importaciones o caídas de precios de cultivos sensibles

Las salvaguardas agrícolas que Bruselas

Crónica del Atlético Baleares - Atlético de Madrid: 2-3

Antoine Griezmann anotó dos veces y Juan Musso fue clave con varias atajadas determinantes, permitiendo al conjunto madrileño avanzar de ronda tras un partido intenso en el que Atlético Baleares puso en aprietos a los favoritos

Crónica del Atlético Baleares -