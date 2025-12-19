El juzgado de Grado investigará la muerte por disparo de un oso pardo en Belmonte ocurrida en verano

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha informado este viernes de que la Fiscalía ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Grado por un presunto delito contra la fauna y los animales, tras el hallazgo del cadáver de un oso pardo en Cuevas, en el concejo de Belmonte de Miranda.

La Coordinadora había denunciado ante Fiscalía el hallazgo de un ejemplar de unos 170 kilos que apareció muerto el verano pasado con al menos un impacto de bala.

La organización ecologista ha señalado que este caso confirma una vez más la caza ilegal del oso pardo, una especie catalogada "en peligro de extinción". La Coordinadora recuerda que en los últimos meses han denunciado otros casos similares de furtivismo en diferentes municipios asturianos, como Degaña o Ibias, sin que hasta el momento se hayan esclarecido.

El colectivo ha lamentado que el Gobierno del Principado de Asturias ha negado el acceso a los informes de necropsia de los osos muertos de forma violenta y que no permita que se les reconozca como parte interesada en los expedientes, acusando al Ejecutivo de "ocultismo".

A juicio de los ecologistas, la "degradación" de las condiciones de trabajo de los agentes de medio ambiente del Principado es una de las razones "evidentes" del incremento de este tipo de delitos de furtivismo.