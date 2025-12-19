Agencias

El juzgado de Grado investigará la muerte por disparo de un oso pardo en Belmonte ocurrida en verano

Guardar

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha informado este viernes de que la Fiscalía ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Grado por un presunto delito contra la fauna y los animales, tras el hallazgo del cadáver de un oso pardo en Cuevas, en el concejo de Belmonte de Miranda.

La Coordinadora había denunciado ante Fiscalía el hallazgo de un ejemplar de unos 170 kilos que apareció muerto el verano pasado con al menos un impacto de bala.

La organización ecologista ha señalado que este caso confirma una vez más la caza ilegal del oso pardo, una especie catalogada "en peligro de extinción". La Coordinadora recuerda que en los últimos meses han denunciado otros casos similares de furtivismo en diferentes municipios asturianos, como Degaña o Ibias, sin que hasta el momento se hayan esclarecido.

El colectivo ha lamentado que el Gobierno del Principado de Asturias ha negado el acceso a los informes de necropsia de los osos muertos de forma violenta y que no permita que se les reconozca como parte interesada en los expedientes, acusando al Ejecutivo de "ocultismo".

A juicio de los ecologistas, la "degradación" de las condiciones de trabajo de los agentes de medio ambiente del Principado es una de las razones "evidentes" del incremento de este tipo de delitos de furtivismo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trade Republic alcanza una valoración de 12.500 millones, similar a la de Bankinter

La compañía alemana obtuvo 1.200 millones de euros en una ronda comandada por inversores como Founders Fund, Sequoia y Accel, lo que impulsa sus planes de expansión y la posiciona como referente en el sector financiero europeo

Trade Republic alcanza una valoración

Qualcomm actualiza los procesadores paras las gamas media y baja: mejores fotos y mayor duración de la batería

Las nuevas plataformas de Qualcomm, diseñadas para teléfonos accesibles, incorporan inteligencia artificial, carga veloz y soporte para redes 5G o 4G, mejorando rendimiento y conectividad y facilitando experiencias fotográficas avanzadas en modelos económicos y de entrada

Qualcomm actualiza los procesadores paras

Éxito en el lanzamiento de los dos satélites Galileo en su primer vuelo a bordo del Ariane 6

Tras el despegue desde la Guayana Francesa con SAT 33 y SAT 34, Arianespace y la ESA confirman la inserción exitosa de las nuevas unidades en la constelación europea, fortaleciendo la cobertura global y la autonomía espacial del continente

Éxito en el lanzamiento de

Rusia anuncia nuevos avances en su invasión de Ucrania con la toma de una localidad en Dnipropetrovsk

El Ministerio de Defensa ruso reporta la captura de Gerasimovka, profundizando su ofensiva en la región oriental, mientras Kiev aún no reacciona oficialmente y el avance de Moscú se extiende a otras zonas estratégicas del conflicto ucraniano

Rusia anuncia nuevos avances en

BlackRock sitúa en el 12,62% su participación en Naturgy

La firma estadounidense ajustó su posición en la energética española tras la reciente colocación acelerada de acciones por parte de GIP, expandiendo el capital flotante en el mercado y consolidándose como uno de los principales operadores del sector

BlackRock sitúa en el 12,62%