Agencias

El Gobierno defiende que ha ejecutado en dos años casi 41.000 millones de euros en políticas de juventud

Guardar

El Ministerio de Juventud e Infancia y el Instituto de la Juventud (Injuve) han defendido que se han logrado "avances significativos" en el "refuerzo del escudo social para las personas jóvenes" durante el periodo 2022-2024, con una inversión total ejecutada de casi 41.000 millones de euros, 7.600 millones más de la inversión inicialmente prevista. Si bien, también señala que "persisten desafíos en el acceso a la vivienda y desigualdades estructurales".

Así se desprende del Informe de Evaluación Intermedia de la Estrategia de Juventud 2030, en el cual se recoge que esta inversión ha permitido implementar 238 actuaciones distribuidas en diez ejes temáticos del Primer Plan de Acción de Juventud 2022-2024.

Según ha informado el Instituto de la Juventud, los resultados más significativos se observaron en los ejes de educación y empleo, "donde se lograron avances estructurales que han mejorado sustancialmente las oportunidades de las personas jóvenes".

No obstante, el informe también identifica "desafíos persistentes", especialmente en el "acceso a la vivienda" y en "la reducción de desigualdades estructurales", áreas que "requerirán una atención prioritaria en los próximos años", según el Injuve.

La evaluación se fundamenta en el análisis de más de un centenar de indicadores sociodemográficos del Panel de Indicadores de la Estrategia, que permiten medir de forma el impacto real de las políticas públicas de juventud.

"El informe presentado hoy confirma que, a pesar de las brechas de desigualdad que persisten, se han sentado cimientos sólidos para continuar avanzando hacia una sociedad más justa e inclusiva para la juventud", subrayan el Ministerio y el Injuve.

Además, precisan que este documento debe servir como punto de inflexión para la revisión e impulso de nuevas políticas públicas en el Plan de Acción 2025-2028, que diseñará con participación de las personas jóvenes y cuya aprobación prevé para el primer semestre de 2026.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Parlamento Georgia aprueba eliminar el voto en el extranjero para las elecciones legislativas

Las nuevas normas electorales impulsadas por autoridades de Tiflis restringen la votación fuera del país y endurecen requisitos para candidatos, mientras se desechan iniciativas opositoras sobre abuso policial y se elimina una administración regional en Osetia del Sur

El Parlamento Georgia aprueba eliminar

Lucía Solla Sobral, Premio 'El Ojo Crítico' 2025 de RNE de Narrativa por la novela 'Comerás flores'

El jurado resaltó la capacidad expresiva y recursos literarios de la autora gallega, cuya obra explora la manipulación y violencia de género con sensibilidad, convirtiendo la experiencia de una mujer en un relato universal relevante para toda la sociedad

Lucía Solla Sobral, Premio 'El

(Previa) Athletic, Betis y Getafe no quieren sustos en la Copa

Athletic Club, Real Betis y Getafe afrontan compromisos decisivos en la Copa del Rey, donde buscarán asegurar la clasificación ante rivales que llegan en buen momento y con la ilusión de dar la sorpresa en una eliminatoria única

(Previa) Athletic, Betis y Getafe

Ucrania advierte a líderes africanos de que Rusia ofrecerá falsas becas de estudio para reclutar en sus países

El Ministerio de Exteriores ucraniano insta a gobiernos y prensa africanos a actuar ante la intensificación de iniciativas rusas que utilizan promesas educativas para atraer jóvenes de África al conflicto armado, alertando sobre el riesgo de nuevas estrategias de captación de Moscú

Ucrania advierte a líderes africanos

EOI celebra 70 años impulsando la industria, la innovación y el talento con una nueva identidad orientada al futuro

Autoridades, antiguos alumnos y expertos del sector participaron en una jornada especial en Madrid donde se presentó la nueva imagen corporativa y se destacó la trayectoria de la EOI, su apuesta por la transformación digital y el talento innovador

EOI celebra 70 años impulsando