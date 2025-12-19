El Barça recibe más de medio millón de euros por la presencia de sus jugadoras en la Eurocopa Femenina de Suiza

La distribución final de fondos de la UEFA por la Eurocopa Femenina celebrada en Suiza contempló, por primera vez, la garantía de un porcentaje fijo de premios monetarios para las propias jugadoras, junto con un aumento del 156 por ciento en el total de fondos asignados en comparación con la edición anterior. Según informó la UEFA a través de un comunicado, el FC Barcelona se posicionó como el club que más recursos recibió a nivel continental, acumulando 567.210 euros tras ceder a 18 futbolistas para el torneo.

De acuerdo con la nota difundida por la UEFA el viernes, los equipos femeninos de 16 ligas europeas obtuvieron compensaciones proporcionales al número de días en que cada jugadora permaneció a disposición de sus selecciones nacionales. El cálculo se basó en los diez días previos de preparación, toda la estancia en la competición y un día extra asignado al viaje de regreso, sumando así un pago diario de 1.095 euros por jugadora.

El organismo europeo de fútbol puntualizó que, en total, el monto repartido entre los clubes ascendió a nueve millones de euros, cifra que dobla el fondo distribuido tras la Eurocopa Femenina disputada en Inglaterra en 2022. El incremento refleja tanto el creciente éxito como el interés por el fútbol femenino en el continente, señaló la UEFA en su comunicado. Entre las jugadoras que contribuyeron al elevado número del Barcelona figuran incorporaciones recientes como Laia Aleixandri, quien llegó procedente del Manchester City en junio, y la sueca Fridolina Rolfö, cuyo traspaso se hizo efectivo cuando el torneo ya estaba en curso. Por otra parte, la entidad no consideró a Ingrid Engen, jugadora que dejó el club al inicio del mes de junio.

La lista de clubes europeos más beneficiados, según consignó la UEFA, la completan el Bayern Múnich con 465.375 euros y el Chelsea, que percibió 462.090 euros. En España, el Real Madrid obtuvo el segundo mayor ingreso nacional tras aportar diez futbolistas, recibiendo 260.610 euros. Otras entidades españolas incluidas fueron el Athletic Club y el Atlético de Madrid, ambos con 78.840 euros, el RCD Espanyol y el Deportivo ABANCA con 21.900 euros cada uno, el Levante UD con 7.665 euros, el Real Betis con 6.570 euros, la Real Sociedad con 31.755 euros, el Sevilla FC con 55.845 euros y el Costa Adeje Tenerife con 8.760 euros, según detalló la UEFA.

El programa de distribución de fondos reconoce el papel tanto de clubes de élite como de equipos amateurs, apoyando así el desarrollo de las futbolistas en todas las estructuras. Conforme reportó la UEFA, la distribución alcanzó a 103 clubes en total, los cuales se beneficiaron económicamente por ceder futbolistas a sus selecciones. En el caso de jugadoras sustituidas por lesión o traspasadas durante la competición, los pagos se prorratearon según los días efectivos de presencia en el torneo de cada entidad. Además, la organización recalcó que incluso los clubes con jugadoras cuyas selecciones no superaron la fase de grupos recibieron una cifra mínima garantizada de 21.900 euros.

El comunicado institucional de la UEFA recogió declaraciones como la del presidente Aleksander Ceferin, quien indicó: "A medida que el fútbol femenino continúa creciendo y prosperando, queremos que todos compartan su éxito. El programa de beneficios para clubes refleja el papel vital que desempeñan los clubes europeos en el desarrollo de las jugadoras que hicieron de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025 un torneo tan innovador y memorable. Los pagos no son solo una recompensa económica, sino una inversión en el futuro del fútbol, que refuerza la importante colaboración entre el fútbol de clubes y el de selecciones nacionales".

Nadine Kessler, directora de fútbol femenino de la UEFA, valoró el esfuerzo concertado de los equipos para lograr un torneo de alto nivel. Según el comunicado del organismo, Kessler expresó que el impacto de la competición se debe tanto a la inversión realizada como a las actuaciones destacadas de futbolistas que representaron a sus países. El programa de beneficios, remarcó, representa un reconocimiento a la aportación de los clubes en la formación y promoción de talento.

Por su parte, Nasser Al-Khelaïfi, en calidad de representante de la European Football Clubs Association, reconoció como positivo que más de cien clubes hayan recibido compensaciones por ceder a sus jugadoras. De acuerdo con el texto de la UEFA, subrayó la importancia de estas iniciativas en el fortalecimiento de la relación entre el fútbol de clubes y las selecciones nacionales, apuntalando la cooperación estratégica para el desarrollo sustentable de la disciplina.

La política de distribución financiera que adopta la UEFA tiene como objetivo fortalecer el proceso de profesionalización dentro del fútbol femenino, incentivando la colaboración entre clubes y federaciones nacionales. Este sistema procura también que el reconocimiento económico no quede restringido a grandes instituciones, incluyendo a equipos de menor envergadura o perfil amateur cuya contribución permite sostener el crecimiento del deporte en todos los niveles competitivos, según informó la organización europea en su balance del reparto.