EEUU pone fin al programa migratorio que sorteaba visados tras el tiroteo en la Universidad de Brown

En 2017, el atacante Claudio Manuel Neves Valente obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos mediante el llamado programa de lotería de visados, una iniciativa creada para diversificar la inmigración en ese país. Esta información se ha colocado en primer plano tras el tiroteo ocurrido esta semana en la Universidad de Brown, que dejó un saldo de dos personas muertas y nueve heridas. Ante estos hechos, el Gobierno estadounidense resolvió poner fin de manera inmediata a dicho programa, siguiendo órdenes del presidente Donald Trump. Según detalló el medio, la suspensión se hizo efectiva este viernes.

De acuerdo con lo publicado por las autoridades estadounidenses, la medida surge en un contexto de creciente debate sobre la seguridad nacional y los criterios de admisión migratoria. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que el programa DV1, también conocido como 'Lotería Tarjeta Verde', deja de estar vigente tras vincularse el ataque del campus a un beneficiario del sistema. Noem enfatizó que la decisión busca "garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado", en sus palabras recogidas por la prensa.

El atacante, Claudio Manuel Neves Valente, fue encontrado sin vida cinco días después del incidente, según confirmaciones policiales divulgadas este viernes. Valente, de 48 años, tenía un historial como exalumno de la Universidad de Brown, el escenario donde ocurrieron los hechos. El mismo día, las autoridades corroboraron que el individuo se habría quitado la vida tras los sucesos violentos ocurridos en el campus.

Tal como consignó el medio, la secretaria Noem recordó que no es la primera vez que la lotería de visados queda bajo escrutinio debido a ataques vinculados a participantes del programa. En 2017, Donald Trump ya había promovido la eliminación del sistema después de que un atacante relacionado con el grupo Estado Islámico, también beneficiario de la lotería, cometiera un atentado en Nueva York que resultó en ocho víctimas fatales.

El sistema DV1 surgió con el objetivo de incentivar la diversidad entre los inmigrantes en Estados Unidos, otorgando residencias permanentes mediante un sorteo entre solicitantes extranjeros. Antes de su suspensión, el programa constituyó una de las vías regulares para que extranjeros pudieran optar a una 'Green Card' sin lazos familiares o laborales ya establecidos en el país. La reciente medida suspende la asignación de nuevas residencias por esta vía, argumentando necesidades de revisión y mayor control en los procedimientos de selección de inmigrantes.

Según informó el mismo medio, la decisión presidencial desata nuevamente críticas y respaldos entre distintos sectores sociales y políticos. Algunos destacan la relación entre las tragedias recientes y la presunta laxitud del criterio de selección inherente a la lotería, mientras otros advierten sobre el impacto negativo para solicitantes legítimos que aspiraban a establecerse legalmente en Estados Unidos.

El tiroteo de la Universidad de Brown se suma a una serie de episodios violentos que han motivado el endurecimiento de políticas migratorias en la administración Trump. Según los datos referenciados por la prensa, las fuerzas de seguridad reforzaron las pesquisas en torno al historial migratorio y personal de Valente, cuyo vínculo con el programa de lotería se reveló en las etapas posteriores a la investigación del ataque.

La supresión del programa 'Lotería Tarjeta Verde' modifica de manera inmediata el panorama para potenciales inmigrantes que dependían de este mecanismo para regularizar su situación en el país. Hasta la fecha, el sistema permitía la concesión anual de miles de residencias permanentes, sujetas a un proceso de selección aleatorio. La iniciativa ahora suspendida era parte de un paquete más amplio de estrategias migratorias que buscaban una mayor pluralidad en la composición de la población inmigrante de EE. UU.

Las autoridades indicaron que la revisión de los criterios de admisión continúa como una de las principales prioridades en materia de seguridad nacional. El episodio del campus de Brown y la trayectoria de los implicados figuran como elementos considerados decisivos en la postura actual del Gobierno estadounidense, según lo reflejado en los comunicados oficiales y reportes difundidos a lo largo de la jornada.