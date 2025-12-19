Agencias

Dinamarca acusa a Rusia de ciberataques contra una infraestructura de agua y en las elecciones locales

Las autoridades de Dinamarca han acusado a Rusia de lanzar ciberataques contra diversas infraestructuras y páginas web oficiales del país durante 2024 y 2025, en lo que describen como acciones "destructivas y disruptivas" que se enmarcan en unas operaciones "híbridas" por parte de Moscú.

El Servicio de Inteligencia de Defensa danés ha señalado en un comunicado que "Rusia estuvo detrás de un ciberataque destructivo contra una empresa de agua danesa en 2024, así como de ataques de saturación contra sitios web daneses antes de las elecciones municipales y regionales de 2025".

Así, ha resaltado que los grupos de piratas informáticos Z-Pentest y NoName057(16), que reivindicaron dichas acciones, "tienen conexiones con el Estado ruso, que usa a ambos grupos como parte de una serie de ataques híbridos contra Occidente" para "crear inseguridad en los países atacados" y "castigar a los países que apoyan a Ucrania".

"Los ciberataques rusos forman parte de los amplios esfuerzos de influencia del país, cuyo objetivo es socavar el apoyo occidental a Ucrania", ha manifestado el organismo, que ha apuntado que los ataques durante las elecciones "se utilizaron como plataforma para captar la atención pública, como ha sucedido en otras elecciones europeas".

Por su parte, la Unión Europea ha enviado un mensaje de solidaridad a Dinamarca, a través de Anitta Hipper, la portavoz de la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, en el que se hace eco de estas denuncias. "Haremos responsable a Rusia y continuaremos fortaleciendo nuestra resiliencia", ha dicho.

Las autoridades danesas confirmaron en noviembre en declaraciones a Europa Press que varias páginas web oficiales habían sido objetivos de ciberataques de "denegación de servicio" coincidiendo con la campaña de cara a las elecciones del 18 de noviembre. Sin embargo, el ataque de 2024 no había sido desvelado hasta la fecha.

EuropaPress

