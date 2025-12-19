Agencias

Detenidos 16 japoneses en Camboya vinculados a una trama de fraude

Las autoridades cambojanas mantienen en custodia a varios ciudadanos nipones vinculados con operaciones ilegales relacionadas con casinos, una problemática recurrente en la región, según confirmó la embajada japonesa, en un caso que plantea preocupación sobre la expansión del crimen transnacional

La detención de ciudadanos japoneses relacionados con actividades ilícitas asociadas a la industria del juego en el sudeste asiático ha venido repitiéndose tanto en Camboya como en otros países de la región. En mayo de este año, en la ciudad fronteriza de Poipet entre Camboya y Tailandia, autoridades arrestaron a 20 japoneses implicados en actividades de fraude conectadas con redes criminales transnacionales, según informó la cadena pública japonesa NHK.

La Embajada de Japón en Camboya confirmó que 16 ciudadanos japoneses permanecen bajo custodia tras su arresto en la ciudad de Sihanoukville, registrada el jueves pasado. Según detalló la cadena NHK, la implicación de estos detenidos se vincula a una red de fraudes relacionados con la industria de casinos, una problemática que se ha hecho recurrente en ese país. Sihanoukville, principal ciudad turística y de entretenimiento de la costa camboyana, ha experimentado en los últimos años un crecimiento notable en la actividad de casinos, lo que la ha convertido en un punto focal para operaciones clandestinas.

De acuerdo con NHK, la frecuencia de casos similares en Camboya y naciones vecinas, como Malasia y Birmania, evidencia la magnitud de las redes criminales que operan en torno a la industria del juego. Estos operativos suelen estar asociados con esquemas de fraude organizados que aprovechan la laxitud de regulaciones en la región y el movimiento constante de personas en zonas fronterizas.

Las detenciones de ciudadanos japoneses en escenarios ligados a operaciones ilícitas relacionadas con juegos de azar proliferan no solo en Camboya, sino también en otros países del sudeste asiático, tal como constató la cadena NHK en su cobertura. La redada de mayo en Poipet destaca que la misma zona acoge a grupos criminales transnacionales dedicados a defraudar desde bases en lugares como Birmania, consolidando el papel de Camboya y limítrofes como focos recurrentes de este tipo de incidentes.

La embajada nipona en Camboya explicó que está proporcionando asistencia consular a los detenidos, mientras las autoridades camboyanas mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance total de la operación de fraude y la participación de los ciudadanos arrestados, según consignó NHK.

NHK subrayó que, en años recientes, las operaciones ilegales vinculadas al juego han generado inquietud en la región por el riesgo de expansión del crimen transnacional y la dificultad que representa el control de las fronteras y la multiplicidad de actores involucrados. Las circunstancias actuales reflejan cómo Camboya se ha consolidado como epicentro del turismo de casinos, lo que a su vez ha atraído a organizaciones delictivas que aprovechan el entorno para actividades ilegales de diversa índole.

La postura de las autoridades japonesas frente a estos hechos incluye la reiteración de advertencias a sus ciudadanos sobre los riesgos de involucrarse en actividades ilícitas en el extranjero, particularmente en zonas donde proliferan los juegos de azar y se reportan redes criminales bien estructuradas, detalló el medio japonés. El caso de Sihanoukville y la detención de los 16 japoneses se suma a una serie de incidentes que ejemplifican el desafío persistente de frenar el avance de estos grupos y el impacto de la industria del juego en la seguridad regional, según publicó NHK.

