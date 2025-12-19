Agencias

Cristina Pardo recicla su diseño más icónico en las Campanadas y lo transforma en esmoquin por Alejandro de Miguel

Después de 10 años consecutivos dando las Campanadas en La Sexta, éste será el primero que Cristina Pardo no esté en la Puerta del Sol de Madrid para recibir el año junto a los telespectadores después de que Atresmedia haya decidido que los encargados de retransmitir las uvas en todos sus canales sean Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

De ahí que en el último programa de 'El Hormiguero' de este 2025 la periodista haya querido cumplir su ritual y hacer un guiño a la Nochevieja dando una segunda vida al icónico diseño de Alejandro de Miguel que lució durante las Campanadas en 2023, transformándolo en un sofisticado esmoquin con el que ha arrasado en su cita semanal con Pablo Motos, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca.

Un dos piezas que esconde una historia muy especial, ya que ha sido confeccionado con el impresionante vestido rojo pasión con transparencias y pedrería, creación del diseñador manchego, con el que se alzó con el título de la 'presentadora más elegante' de las uvas hace ahora dos años, convirtiéndose en uno de los look más recordados de su carrera.

En un ejercicio de moda circular y alta costura, Alejandro de Miguel -diseñador de cabecera de la Reina Sofía, y artífice de los renovados y aplaudidos looks que ha lucido en los últimos tiempos- ha transformado el icónico diseño en un esmoquin rojo, elegante y funcional, adaptado a las necesidades de la presentadora para su aparición televisiva en 'El Hormiguero'.

El proceso ha respetado los elementos originales del vestido -como la pedrería artesanal de puños y cuerpo- integrándolos en una chaqueta estructurada que conserva la fuerza y personalidad del diseño inicial. "Me hacía especial ilusión convertir un recuerdo tan bonito en una prenda que Cristina pueda seguir disfrutando", confiesa el diseñador, destacando que "la moda también puede ser memoria, reinvención y sostenibilidad". Con este gesto, Pardo reafirma su vínculo con la firma y su apuesta por la moda hecha en España, artesanal y con identidad propia.

