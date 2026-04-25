Siete récords en atletismo de pista y campo marcan la penúltima fecha de Panamá 2026

Ciudad de Panamá, 24 abr (EFE).- La penúltima jornada de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 quedará en la memoria por la destacada actuación de siete atletas que establecieron este viernes nuevos récords en la historia de la competición en pruebas de pista y campo.

La cascada de marcas comenzó en el lanzamiento de jabalina masculino, donde el colombiano Dilan Graciano Durango alcanzó los 68,80 metros, superando el anterior récord de 67,07 fijado en 2017.

En la rama femenina, su compatriota Lisa Lemus logró 55,69 metros y mejoró los 54,24 establecidos también en 2017.

Otra plusmarca llegó en los 110 metros con vallas con el colombiano José Sinisterra, quien registró 13.65 y dejó atrás los 13.72 vigentes desde 2022.

En el salto triple, el brasileño Nicolás Isidoro da Silva firmó 15,55 metros para romper la marca de 15,04 que databa de 2013.

Las pruebas de 2.000 metros con obstáculos también dejaron dos récords. En masculino, Thiago Goyzueta detuvo el cronómetro en 5:57.51, por debajo del anterior registro de 6:04.96 (2022). En femenino, la uruguaya Antonella Bonomi marcó 6:57.92 y superó los 7:09.95 de 2017.

Por su parte, Valentina Cancino estableció un nuevo récord en los 800 metros planos con 2:11.13, mejorando los 2:14.50 vigentes desde 2013.

En otras finales, la venezolana Oriana Saavedra ganó el oro en salto con pértiga con 3,50 metros, mientras que el argentino Felipe Bond se impuso en los 800 metros masculinos con 1:56.63.

Guyana (41.56) y Colombia (46.88) se adjudicaron los relevos 4x100 masculino y femenino, respectivamente.

El tenis, que concluyó este viernes, coronó a sus últimos campeones: los argentinos Sol Larraya y Dante Pagani ganaron el oro en individuales masculino y femenino, mientras que la dupla brasileña Leonardo Storck y María Eduarda Carbone se llevó el título en dobles mixtos.

En taekwondo, los oros fueron para la brasileña Poliana Silva (-44 kg), Maite Caicedo (+63 kg) y Jhony Mejía (-73 kg), ambos de Ecuador, y Daniel Torres (-55 kg), de Colombia.

La esgrima repartió tres títulos: los venezolanos Ángel Martínez (florete individual) y Valeria Escobar (espada individual), y el brasileño Marcos Pitta (sable individual).

El levantamiento de pesas también definió campeones, con triunfos de la venezolana Franlys Gutiérrez (69 kg), el colombiano Felipe Ortiz (98 kg masculino) y la venezolana Esmeralda Herrera (77 kg).

En béisbol, Panamá y Colombia disputarán este sábado la medalla de oro, mientras Curazao y Brasil jugarán por el bronce. Los panameños avanzaron invictos (5-0) tras vencer 6-3 a Brasil, mientras que Colombia derrotó 6-4 a Curazao. Perú, por su parte, superó 6-4 a Argentina.

En el medallero general, Brasil lidera con 56 oros, seguido por Argentina (31) y Venezuela (29).