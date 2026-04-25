Panel científico para la transición energética global tendrá como sede Sao Paulo

Santa Marta (Colombia), 24 abr (EFE).- El Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés), que fue presentado este viernes en la ciudad colombiana de Santa Marta, tendrá como sede la Universidad de Sao Paulo y será un mecanismo de apoyo para países y sectores que deseen avanzar en este propósito.

"Tendrá como sede la Universidad de Sao Paulo, pero será un internacional e independiente panel científico al servicio de la humanidad", expresó el director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto del Clima, Johan Rockström, en una rueda de prensa realizada durante la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta (Colombia).

Esta iniciativa estará dirigida por la copresidenta del Panel de Alto Nivel de Expertos en Financiamiento Climático, la camerunesa Vera Songwe; el economista jefe del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, el alemán Ottmar Edenhofer, y el profesor de la Universidad Estatal de Campinas (Brasil) Gilberto Jannuzzi.

Para Rockström, el panel llega en un momento en el que hay tres curvas no lineales simultáneas que chocan, la primera de las cuales es que los riesgos climáticos crecen más rápido de lo esperado, lo que mina los medios de subsistencia de todas las generaciones humanas.

"La segunda curva no lineal es que tenemos mucha evidencia empírica de que podemos resolver este problema y actualmente vemos empíricamente cómo los sistemas de energía verde renovable crecen y superan los de combustibles fósiles, incluso sin subsidios en muchas economías alrededor alrededor del mundo", expresó el experto.

El director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto del Clima, señaló que la tercera curva no líneal es el crecimiento exponencial de los precios de los combustibles fósiles por la inestabilidad geopolítica del mundo.

"Si unimos estos tres aspectos, tenemos un argumento muy sólido para incluir en la agenda de Santa Marta la transición ordenada y basada en la ciencia para abandonar los combustibles fósiles", añadió.

Por su parte, el científico brasileño Carlos Nobre, uno de los mayores especialistas sobre el calentamiento del planeta, señaló que el panel científico también debatirá cómo evitar que se superen los límites de dióxido de carbono.

"Soy muy optimista respecto a que este plan nos permita contribuir a encontrar soluciones basadas en la naturaleza para esta energía primaria", expresó Nobre, doctor en Meteorología por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

La primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por Colombia y Países Bajos, comenzó hoy y cuenta con la participación de representantes gubernamentales de más de 56 países.

Igualmente, dijo la ministra de Ambiente colombiana, Irene Vélez, asisten "poco más de mil de representantes de ONG y sociedad civil; al menos 500 representantes de comunidades, pueblos y sectores sociales de todo el mundo", y "30 parlamentarios de todo el mundo y 10 representantes de gobiernos subnacionales", entre otros.

En Santa Marta, las partes dialogarán durante una semana sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética. EFE

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