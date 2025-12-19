Arne Slot: "Hemos pasado página, ahora Salah está en la Copa África"

La reincorporación de Mohamed Salah a la disciplina del primer equipo del Liverpool se produjo después de que el delantero ingresara desde el banquillo en la victoria liguera frente al Brighton, hecho interpretado como un indicio de que el club y el jugador trabajan por dejar atrás las tensiones recientes. Según informó el medio que cubrió la rueda de prensa previa al próximo partido ante el Tottenham, el entrenador Arne Slot expresó que tanto la entidad como el futbolista han decidido centrar toda su atención en el rendimiento deportivo y los retos inmediatos dentro de la Premier League, apartando cualquier distracción surgida por episodios pasados.

Tal como publicó el medio, Slot subrayó que la situación actual exige concentración total del grupo y reiteró que han “pasado página” respecto a la polémica con Salah, insistiendo en la conveniencia de no alimentar más el asunto para salvaguardar la dinámica colectiva. El técnico neerlandés declaró que, después de la rueda de prensa posterior al partido contra el Leeds y del reingreso de Salah en la convocatoria, la etapa de incertidumbre se cerró, y ahora el delantero se encuentra participando con la selección egipcia en la Copa África de Naciones. Slot recalcó: “Hemos pasado página después de la rueda de prensa con el Leeds, y ya jugó (Salah) contra el Brighton. Ahora está en la Copa África, así que es justo para su país, para él y para nosotros, hablar sólo del partido del Tottenham y de los próximos partidos”.

En la misma comparecencia, el medio consignó que el entrenador defendió la importancia de enfocarse únicamente en los hechos: ejemplificó con la reincorporación del futbolista egipcio a la plantilla y su inclusión como primer cambio en el encuentro frente al Brighton. Slot remarcó que no quiere que ningún comentario suyo siga alimentando temas ajenos al rendimiento y destacó que, estando Salah actualmente concentrado con la selección de Egipto, corresponde poner el foco en el aspecto deportivo tanto del jugador como del club.

El medio recogió también el contexto de la controversia, originada a partir de unas declaraciones de Salah durante una serie de resultados adversos del equipo, en las que el delantero afirmó haber sido convertido en “chivo expiatorio”. Estas palabras provocaron malestar interno, lo que llevó a la exclusión temporal del delantero en la convocatoria para el partido de Liga de Campeones contra el Inter de Milán. Según consignó el medio, tras un proceso de diálogo entre Slot y Salah, se facilitó la vuelta del jugador a las convocatorias y a la dinámica grupal.

En las ruedas de prensa recientes, reportó el medio, Slot evitó emitir valoraciones adicionales sobre la polémica, reiterando que los compromisos de Salah con la selección egipcia no requieren intervenciones públicas y que la prioridad es afrontar los siguientes partidos ligueros sin distracciones. El técnico enfatizó la importancia de que el equipo no se vea afectado por enfrentamientos pasados, considerando primordial que toda la actualidad de la plantilla se oriente hacia el objetivo de mantener el rendimiento durante la Premier League.

El medio detalló que la estrategia comunicativa del Liverpool, en coordinación con Arne Slot, ha optado por relegar los episodios polémicos y construir un discurso centrado en la cohesión y la consecución de objetivos deportivos. Esta postura pretende restituir la normalidad tras el escrutinio mediático que provocó el conflicto reciente, que afectó tanto la gestión del vestuario como la relación entre Salah y el cuerpo técnico. Slot destacó la necesidad de que tanto el club como sus futbolistas enfoquen energías en la preparación, en especial ante la relevancia de los encuentros inminentes, comenzando por el duelo contra el Tottenham.

De acuerdo con la cobertura del medio, la convocatoria de Salah con la selección de Egipto coincidió con una etapa en la que el Liverpool logró mantener una actuación estable, factores que han contribuido a restaurar la tranquilidad en el entorno del club. La cobertura señaló que la transición del delantero al combinado nacional funcionó como un elemento que permitió reducir la visibilidad de la crisis interna y facilitó a la plantilla concentrarse en los desafíos competitivos restantes.

Finalmente, la cobertura del medio indicó que la evolución en los entrenamientos y la integración del delantero después de la polémica han sido objeto de observación por parte de la prensa, pero con la atención institucional sobre la Premier League y la participación directa de Salah en la Copa África, la dirección técnica ha cerrado filas en torno al equipo. Slot reiteró en su intervención la importancia de que las situaciones extradeportivas queden al margen y que todos los recursos se destinen a la preparación de los próximos partidos, reforzando así el mensaje de unidad y estabilidad en vísperas de una fase clave del calendario competitivo.