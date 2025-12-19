Agencias

Al menos seis soldados muertos y casi 30 heridos en un ataque contra una base militar en el este de Colombia

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha denunciado la muerte de seis militares en un ataque efectuado este jueves por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una base militar en la región de Cesar, cerca de Venezuela, y en el que han resultado heridos casi una treintena.

"Rechazo con total contundencia la acción terrorista del ELN empleando drones y lanzamiento de artefactos explosivos contra una base militar del Ejército de Colombia en Aguachica, Cesar, en la noche del 18 de diciembre, con la lamentable pérdida de seis de nuestros militares y por lo menos unos 28 militares heridos", ha señalado en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X.

El ministro ha transmitido "toda (su) solidaridad, respeto y acompañamiento" a los seres queridos de las víctimas mortales así como a los heridos, quienes están recibido tratamiento médico. "Honramos su servicio y su sacrificio por Colombia", ha manifestado en la misma plataforma.

Sánchez ha ordenado el despliegue "inmediato de todas todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación" de su cartera para identificar y localizar a los responsables del ataque y ha anunciado una recompensa de hasta 200 millones de pesos (casi 44.200 euros) a cambio de información "que permita anticipar efectivamente atentados terroristas".

"No nos van a doblegar", ha prometido, al tiempo que ha avanzado un fondo de "un billón de pesos (221 millones de euros) para desarrollar la primera fase de un proyecto estratégico que busca proteger a todo el país de los ataques con drones" y que ha sido aprobado por el presidente del país, Gustavo Petro.

El dirigente de la cartera militar ha asegurado que "el terrorismo del cartel del ELN es una amenaza que debe ser desmantelada totalmente" y ha advertido de que "no hacerlo es poner en grave riesgo a la población".

En esta línea, ha señalado que "esta amenaza ha crecido exponencialmente y a una velocidad muy rápida" pese a que en 2025 se han frenado "alrededor de un 95 por ciento de ataques con drones".

