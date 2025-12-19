Abascal cierra la campaña de Extremadura con ataques contra el bipartidismo: PP y PSOE "son corruptos" y "lo mismo"

Durante su intervención en el mitin de cierre de campaña en Extremadura, Santiago Abascal dedicó críticas a la presidenta regional del Partido Popular, María Guardiola, al responsabilizarla por los resultados obtenidos en las elecciones generales de 2023 y por impedir, según su perspectiva, que la suma de escaños entre PP y Vox alcanzara la mayoría necesaria para situar a Pedro Sánchez fuera de la presidencia del Gobierno. Esta acusación sirvió de punto de partida para un discurso centrado en rechazar el bipartidismo, según consignó el medio.

El evento tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Badajoz, donde Abascal dirigió sus declaraciones a una audiencia compuesta por dirigentes y simpatizantes de su formación. De acuerdo con lo publicado, el líder de Vox señaló a PP y PSOE por compartir responsabilidades tanto en supuestos casos de corrupción como en los problemas socioeconómicos que enfrenta Extremadura. Abascal insistió en que las prácticas políticas de ambos partidos tradicionales son similares, y los culpó de contribuir conjuntamente al deterioro de los servicios públicos y a las dificultades económicas de la región.

En el transcurso de su intervención, Abascal hizo mención explícita a escándalos vinculados tanto al PP como al PSOE. Refiriéndose a los socialistas, centró parte de su exposición en Pedro Sánchez y afirmó que “pronto estará en la cárcel”, declaración que acompañó con la promesa de que Vox impulsará las acciones judiciales que, en su visión, acerquen al jefe del Ejecutivo al banquillo de los acusados. Según publicó el medio, Abascal argumentó que Sánchez mantiene su cargo para protegerse y evitar rendir cuentas por delitos que consideró criminales. Entre los nombres mencionados se encuentran José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, a quienes relacionó con episodios de corrupción y señaló que actualmente se encuentran encarcelados. Además, Abascal ironizó sobre vínculos personales y negó la veracidad de los recientes dichos de Sánchez acerca de su desconocimiento previo de estas personas, e incluso trajo a colación negocios atribuibles a un familiar político del presidente del Gobierno.

Respecto al Partido Popular, Abascal hizo referencia a investigaciones legales como Gürtel y Púnica, indicando que, aunque la corrupción en el PP se caracterizó por mayor sofisticación en comparación con la que atribuyó al PSOE, ambas formaciones incurren en irregularidades. El medio detalló que el líder de Vox aseguró que la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid “se pagó con dinero negro” y sugirió la venta de ese inmueble.

Otro asunto abordado durante el mitin fue la respuesta del partido Vox a las acusaciones que lo involucran en supuestas irregularidades en la gestión de donaciones por parte de la organización juvenil afín, Revuelta, en relación con ayudas a víctimas de la DANA. Abascal defendió la actuación de su formación y expuso ante los asistentes que Vox ha demostrado transparencia y vigilancia en estos procesos, posicionándose como ejemplo de exigencia y honradez. Según reportó el medio, el dirigente denunció que existe una campaña para implicar injustamente al partido en “asuntos sucios”.

En materia de políticas públicas e impacto regional, Abascal responsabilizó al bipartidismo por el “abandono” institucional que, a su juicio, ha sufrido Extremadura. Enumeró dificultades como la prolongación de listas de espera en la atención médica, el “colapso” del sistema sanitario, insuficiencia de ayudas sociales a personas de nacionalidad española, problemáticas en el acceso a la vivienda y escasas oportunidades profesionales para la juventud de la región. Criticó la gestión de la sanidad universal por parte de ambos partidos, considerándola excesivamente permisiva con personas sin empleo, sin cotización o en situación administrativa irregular.

El dirigente remarcó que tanto PP como PSOE se comportan, según sus palabras, como “estafadores” al simular posiciones enfrentadas en España y, simultáneamente, mantener acuerdos en el ámbito europeo. Vinculó estos pactos al Pacto Verde, cuyas consecuencias, según manifestó, perjudican el trabajo de agricultores y ganaderos. En otro tramo del discurso, Abascal señaló la “inseguridad” que, a su criterio, padecen las mujeres debido a la inmigración “masiva”, alertó sobre la alteración de los contenidos educativos en centros escolares y advirtió restricciones en la libertad empresarial, así como en la expresión y conciencia de la ciudadanía.

Durante el acto, Abascal reiteró sus reproches a María Guardiola, acusando a la presidenta autonómica de distanciarse de la campaña electoral y dedicarse, según las declaraciones recogidas, a ridiculizar a Vox desde su despacho. Hizo mención de unas declaraciones públicas de la presidenta del PP en las que expresó su deseo de “salir corriendo” de Extremadura tras los comicios, advirtiendo que podría necesitar de Vox para gobernar, como ya ocurrió en otras convocatorias electorales. El líder de la formación evitó definir con precisión las condiciones de una potencial colaboración postelectoral, aunque sostuvo que Guardiola conoce suficientemente el proyecto político de Vox.

Abascal aprovechó la oportunidad para mostrar respaldo directo al candidato de Vox para la presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, e instó a los asistentes a apoyar en las urnas a su partido con el fin de lograr un “gran cambio” para la región. Según lo consignó el medio, Abascal afirmó que “la suerte no está echada” y manifestó confianza en lograr un resultado favorable en las elecciones. En el evento se hicieron presentes destacados representantes de Vox, entre los que se encontraban Ignacio Garriga, vicepresidente y secretario general del partido; el eurodiputado Hermann Tertsch; e Ignacio Hoces, diputado nacional por Badajoz.