Vidrala pagará dividendo de 1,23 euros el 13 de febrero y recomprará acciones por hasta 33 millones de euros

Vidrala determinó que la ampliación de capital liberada permitirá que la remuneración total a los accionistas experimente un crecimiento aproximado del 15%, al contemplar el efecto combinado del dividendo y las nuevas acciones asignadas. Según informó el propio fabricante vasco de envases y consignó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de administración ha autorizado la puesta en marcha de un programa de recompra de acciones por un importe máximo de 33 millones de euros, lo que podría alcanzar cerca de 350.000 títulos, equivalentes a casi el 1% del capital social de la compañía. El comunicado oficial repartido por Vidrala subraya que estas iniciativas buscan consolidar su política de retribución a los inversores, maximizando el beneficio por título y reforzando los mecanismos de retorno financiero para los propietarios de la empresa.

El medio Vidrala detalló además que este plan operará de manera paralela a una mejora en el pago de dividendos correspondiente al actual ejercicio fiscal. La compañía prevé abonar un dividendo de 1,2318 euros brutos por cada acción el próximo 13 de febrero, importando un incremento del 10% respecto del pago realizado en el ejercicio precedente si se toma en cuenta exclusivamente el importe del dividendo. El fabricante resaltó que BBVA se encargará de gestionar el pago como agente principal, en el marco de una colaboración establecida para asegurar la efectividad y transparencia del proceso, según documentó la CNMV.

El programa aprobado por Vidrala prevé una duración de hasta doce meses, aunque podría ser concluido de forma anticipada en caso de alcanzarse los límites máximos de importe o títulos, o si las condiciones de mercado así lo exigen. La empresa aclaró que las operaciones de compra de acciones estarán sujetas a restricciones tanto de precio como de volumen: por título, no pagará cantidades que superen la mayor cotización entre la última operación independiente y la oferta de mayor precio presente en el centro de negociación correspondiente, criterio que aplicará incluso cuando los valores coticen simultáneamente en varios mercados, de acuerdo con lo dispuesto por la propia firma en su comunicación oficial.

A nivel operativo, Vidrala estableció que el volumen de recompra diaria no podrá sobrepasar el 25% de la media de títulos negociados durante las veinte jornadas bursátiles previas dentro del mercado donde se ejecute la adquisición. Para la gestión de estas operaciones, la compañía seleccionó a Kutxabank Investment, tal como consta en la documentación publicada y recogida por la CNMV. La finalidad principal de la recompra radica en optimizar el rendimiento generado para los accionistas, evitando al mismo tiempo posibles distorsiones en las cotizaciones y en la estructura de poder dentro del accionariado, aspecto señalado de manera reiterada en los comunicados difundidos por la empresa.

Vidrala insistió en que la estrategia de recompra de acciones se enmarca en una política de retribución de carácter sostenido y orientada al largo plazo, destacando la prioridad en la estabilidad de pagos y la mejora progresiva de los retornos anuales a socios e inversores. Según consigna el fabricante, la evolución operativa y la solidez financiera del grupo respaldan la capacidad para mantener políticas regulares de beneficios y transferencias a los accionistas, siempre condicionadas al desempeño y las perspectivas de negocio.

El plan de recompra añadido representa parte de una filosofía de gestión que apuesta por la predictibilidad y la transparencia en la distribución de beneficios, complementando los dividendos periódicos con acciones directas sobre el capital social. Vidrala subrayó que estas decisiones buscan fortalecer la confianza de los inversores, mantener la estabilidad de los rendimientos y asegurar la alineación de intereses entre la gerencia y los propietarios de la empresa, según reiteró la comunicación oficial enviada a la CNMV.

Finalmente, la compañía indicó que la política de remuneración se fundamenta en mantener un esquema transparente, sujeto a la evolución operativa y a la visión a largo plazo sobre el negocio, de modo que la estructura de pagos y recompra dependa del desempeño real y la robustez de la entidad. Con estos instrumentos, Vidrala profundiza su estrategia de agregar valor a los accionistas, integrando beneficios directos y medidas destinadas a incrementar el atractivo de sus títulos en los mercados donde cotiza.