Samsung renueva su gama de productos para el hogar Bespoke AI con novedades para lavado, climatización y limpieza

Samsung ha ampliado su gama de productos para el hogar conectado impulsada por inteligencia artificial (IA) Bespoke AI, que llega con nuevos productos para 2026 como la nueva lavasecadora, un nuevo aire acondicionado WindFree Pro, el robot aspirador Jet Bot Steam Ultra y el regreso del AirDresser renovado.

La tecnológica coreana dará a conocer sus nuevas opciones para el hogar en el marco de la feria tecnológica CES 2026, que se celebrará del 6 al 9 de enero, y donde mostrará cómo combina tecnología para el cuidado personalizado con IA y un potente rendimiento respaldado por "'hardware' de calidad", de cara a mejorar el cuidado de los tejidos, la climatización y la limpieza.

Concretamente la compañía ha anunciado que, tras el debut de sus lavasecadoras en 2024, continúan incorporando mejoras que se materializarán en el nuevo modelo de lavasecadora Bespoke AI 2026, que incluye ciclos de lavado y secado acortados.

Esto se debe, en parte, al nuevo ciclo Super Speed integrado, que utiliza un rociado de alta presión que mejora la penetración del detergente en las prendas, así como el enjuague, para asegurar un lavado más eficiente. Siguiendo esta línea, también dispone del nuevo intercambiador de calor Booster, que ofrece un rendimiento de secado mejorado, como ha detallado en un comunicado.

Por otra parte, se ha añadido el sistema Auto Open Door+, que abre automáticamente la puerta y activa un sistema de circulación de aire interno después de los ciclos que sean exclusivamente de lavado, de cara a evitar que la ropa huela a humedad, hasta que pueda sacarse.

Samsung también ha detallado que, con su función impulsada por IA AI Wash & Dry+ mejorada, utiliza múltiples sensores para optimizar el rendimiento de cada carga de lavado y secado. Es decir, detecta el peso de la ropa y es capaz de determinar la cantidad adecuada de agua y detergente que debe utilizar. Además, puede identificar cinco tipos de tejidos y monitoriza los niveles de suciedad, para ajustar las necesidades de lavado.

En lo relativo al diseño, esta lavasecadora cuenta con dos versiones, una con pantalla LCD de 7 pulgadas y otra con pantalla LCD de 2,8 pulgadas y un dial giratorio, de cara a satisfacer las necesidades de todos los clientes. Ambas integran un nuevo filtro de pelusa más ancho que cuenta con un diseño de un solo toque para facilitar la limpieza.

REGRESO DE BESPOKE AI AIRDRESSER

Continuando con el cuidado de la ropa, Samsung ha regresado con el Bespoke AI AirDresser tres años después de su predecesor, que ahora cuenta con un rendimiento optimizado y mayor comodidad de uso para desinfectar y reducir arrugas en la ropa.

Concretamente, este nuevo modelo integra una nueva función llamada Auto Wrinkle Care, que aprovecha los sistemas mejorados Dual AirWash y Dual JetSteam para ayudar a eliminar las arrugas "de forma rápida y sin esfuerzo".

Siguiendo esta línea, el AirDresser también está pensado para "mantener la frescura" de la ropa evitando olores y desinfectándola. Esto se consigue al infundir calor a alta temperatura en el tejido llegando a su estructura profunda, lo que reduce el 99,9 por ciento de algunos virus y bacterias, además de eliminar el 99 por ciento de los olores desagradables.

Junto a estas opciones, el AirDresser también ofrece un ciclo de secado inteligente, que se adapta a cargas pequeñas, medianas o grandes, ajustando el tiempo de secado automáticamente, lo que garantiza un resultado óptimo y protege la calidad del tejido.

Samsung también ha subrayado la sinergia que ofrece el Bespoke AI AirDresser con la lavasecadora Bespoke AI 2026 ya que, una vez finalizado el ciclo de lavado, recomienda un ciclo de secado adecuado para el AirDresser con la función Auto Cycle Link, que se selecciona automáticamente, creando un flujo mejorado entre ambos electrodomésticos.

En lo relativo a su diseño, incluye una puerta de una sola pieza en un material metálico pulido y dispone de una pantalla LCD de 2,8 pulgadas.

AIRE ACONDICIONADO BESPOKE AI WINDFREE PRO

La gama de productos para el hogar también se amplía con el nuevo aire acondicionado WindFree, que incorpora tecnología de IA y Motion Wind para ofrecer distintos modos de viento. Además, el número de aspas ha aumentado a tres, en lugar de una, lo que permite dirigir el flujo de aire en distintas direcciones para evitar corrientes molestas.

Como resultado, este nuevo modelo para 2026 ofrece siete modos de viento personalizados. Una de estas opciones es el modo Max Wind, diseñado para proporcionar un enfriamiento instantáneo un 15 por ciento más rápido.

Por su parte, el modo Surround Wind distribuye el flujo de aire de manera uniforme evitando corrientes, el modo Long Reach Wind envía aire frío al doble de distancia y el modo Down Wind, impulsa rápidamente el aire caliente hacia abajo para proporcionar aire frío más rápido.

También se incluyen los modos AI Direct e Indirect Wind que pueden detectar la presencia del usuario y dirigir o desviar automáticamente el flujo de aire, según lo establecido.

El nuevo aire acondicionado también está equipado con las funciones AI Fast & Comfort Cooling, pensadas para analizar la temperatura, la humedad y el tamaño de la habitación y, en base a ello, ofrecer una refrigeración optimizada. Además, la función AI Energy Mode supervisa el comportamiento de uso de los usuarios, así como las condiciones externas, con lo que minimiza las fluctuaciones del compresor para reducir el consumo de energía hasta en un 30 por ciento.

ROBOT ASPIRADOR BESPOKE AI JET BOT STEAM ULTRA

Finalmente, Samsung ha incorporado al hogar el nuevo robot aspirador Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, que incorpora tecnologías de reconocimiento avanzadas para reducir la intervención de los usuarios en el proceso de limpieza.

Este aspirador está potenciado por el procesador Qualcomm Dragonwing, que ofrece capacidades de reconocimiento de objetos mediante IA basados en aprendizaje profundo, de manera que ayuda a diferenciar y detectar mejor tanto a personas, como a mascotas y obstáculos difíciles de ver, como cables o alfombras.

Igualmente, Samsung ha detallado que es compatible con el reconocimiento de líquidos mediante IA. Es decir, es capaz de identificar derrames de líquidos y decidir si limpiarlos o evitarlos en función de las preferencias que haya configurado el usuario.

En cuanto a su diseño, se ha presentado en color blanco, y cuenta con el sistema Easy Pass, que eleva el cuerpo del aspirador y baja las ruedas, de manera que pueda superar umbrales de hasta 2,4 pulgadas.

Con todo, los usuarios podrán conocer las últimas innovaciones de Samsung para el hogar en el CES en Las Vegas (Estados Unidos).