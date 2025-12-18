Registran el domicilio de la ministra de Cultura francesa por un presunto caso de corrupción

La investigación que involucra a Rachida Dati no se circunscribe a un único episodio, sino que abarca también transferencias financieras provenientes de grandes conglomerados como Renault-Nissan, que están siendo analizadas por la justicia francesa. Según informó TF1, las autoridades realizan pesquisas para determinar si los servicios legales que supuestamente prestó Dati como eurodiputada entre 2009 y 2019 justifican los pagos recibidos de estas empresas. La noticia principal se centra en los registros que llevaron a cabo agentes judiciales en diversas propiedades y despachos vinculados a la actual ministra de Cultura de Francia, quien además es precandidata para las elecciones municipales de París previstas para marzo de 2026.

TF1 detalló que la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales (OCLCIFF) realizó allanamientos simultáneos en la sede del Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento del VII distrito de París y la residencia particular de Dati. Estas acciones, ejecutadas en la capital francesa, forman parte de una investigación que dirige la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias, con foco en la etapa de Dati como representante francesa en el Parlamento Europeo.

De acuerdo con la información proporcionada por TF1, las pesquisas formales se abrieron en octubre, cuando la PNF inició la revisión de transferencias que la ministra habría recibido durante su mandato como legisladora europea. Una de las principales líneas se enfoca en pagos realizados entre 2009 y 2019 por GDF Suez, hoy conocido como Engie, que, según la investigación, ascendieron a 299.000 euros. Dichos fondos se canalizaron a través de un despacho de abogados parisino bajo el concepto de asesoramiento, aunque los investigadores exploran la hipótesis de que el fin real habría sido favorecer al grupo energético ante instituciones de la Unión Europea.

TF1 reportó que los pagos al despacho de Dati generaron que Engie activara una auditoría interna a través de su comité de ética. Esta revisión tiene como objetivo esclarecer la legalidad de los servicios contratados y verificar la transparencia de las relaciones mantenidas con la eurodiputada en ese periodo. Las indagatorias sobre Dati no finalizan con el caso de Engie. De acuerdo con las fuentes citadas por el canal, la ministra también habría recibido 900.000 euros de Renault-Nissan entre 2010 y 2012, nuevamente bajo el concepto de asesoría jurídica.

La situación se complejiza porque la justicia sospecha que estos acuerdos de consultoría con Renault-Nissan sirvieron como fachada para realizar actividades de lobby dirigidas a influir en las decisiones del Parlamento y otras instancias de la UE en favor de la compañía automotriz. En este contexto, el caso se vincula con Carlos Ghosn, ex presidente del consorcio Renault-Nissan, quien funge también como figura central en distintos procesos judiciales por delitos económicos. Desde el año 2019, Ghosn reside en Líbano tras haber eludido un proceso penal en Japón, relacionado con apropiación indebida, y actualmente enfrenta una orden de detención internacional emitida por la justicia francesa en abril de 2023, según recoge TF1.

La jueza a cargo de la instrucción analiza si las remuneraciones entregadas a Dati por parte de Renault-Nissan respondieron efectivamente a servicios legales, o si constituyeron en realidad un mecanismo para procurar ventajas indebidas para la empresa dentro de las estructuras europeas. La relación directa entre la cuantía de los pagos y el trabajo reportado permanece en revisión, y la posibilidad de que este dinero haya servido para financiar actividades de presión sobre instituciones europeas está siendo verificada a partir de la documentación y testimonios recolectados, según publicó TF1.

TF1 añadió que la Fiscalía Nacional Financiera orienta su investigación a establecer conexiones entre la recepción de fondos privados por parte de Dati y las funciones desarrolladas como cargo público. Esta directriz responde al interés en proteger las instituciones contra posibles prácticas de corrupción y tráfico de influencias que puedan derivar de la relación entre grandes empresas y actores políticos influyentes.

El efecto político de la investigación resalta dado el rol protagónico de Dati tanto en el gobierno —como titular de Cultura— como en la carrera hacia la Alcaldía de París. Mientras la instrucción judicial sigue su curso, la ministra permanece en sus funciones. Las diligencias actuales buscan recabar la mayor cantidad posible de pruebas para determinar la existencia de delitos y la eventual responsabilidad penal o administrativa de los implicados.

La intervención del comité de ética de Engie representa un proceso paralelo al judicial. Este organismo evalúa si los pagos conflictuaron con la normativa interna de la empresa y si existen consecuencias legales o corporativas a raíz de la relación consultora que mantuvo con Dati, de acuerdo con la información difundida por TF1.

La apertura de nuevos frentes investigativos en torno a Dati ocurre en un contexto de creciente atención sobre la transparencia y legalidad de los vínculos entre responsables políticos y grandes empresas en Francia. La estrategia de la PNF, según detalló TF1, apunta a revisar a fondo la relación que podrían tener funcionarios públicos con actores corporativos en capacidad de incidir en la elaboración de políticas o regulaciones europeas y nacionales.

Hasta el momento, no se ha formulado una acusación formal ni se ha anunciado una conclusión sobre la causa. Las pesquisas continúan centradas en la recopilación de documentos y testimonios, mientras la situación de Dati sigue generando impacto y seguimiento tanto en el ámbito judicial como en el político y mediático, reportó TF1.