Neurólogos piden reforzar el diagnóstico precoz y la atención integral a pacientes con esclerosis múltiple

Según estimaciones de la Sociedad Española de Neurología (SEN), cerca del 44 por ciento de los casos de esclerosis múltiple en el país recaen en familiares que asumen el rol principal de cuidadores, lo que a menudo desemboca en abandono laboral o graves dificultades para compaginar vida profesional y tareas de atención. En muchos de estos hogares, quienes cuidan presentan niveles notables de ansiedad, estrés y depresión, reflejando el impacto profundo que la enfermedad genera no solo en las personas que la padecen sino en todo el núcleo familiar. Este escenario fue expuesto por la coordinadora del Grupo de Estudio de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Neuroinmunológicas Relacionadas de la SEN, la doctora Ana Belén Caminero, quien reclamó mejoras significativas en el abordaje de los pacientes. El medio Europa Press informó sobre la intervención de Caminero y los datos divulgados por la entidad científica.

La SEN reportó que en España viven ya más de 55.000 personas con esclerosis múltiple, un aumento del 15 por ciento en los últimos quince años. Esta prevalencia superior responde, en palabras de Caminero recogidas por Europa Press, tanto a la evolución favorable de los métodos diagnósticos, como a la eficacia creciente de los tratamientos disponibles. Pese a estos avances médicos y tecnológicos, la organización atribuyó parte del incremento de casos a factores ligados a cambios en los hábitos de vida de la población. Además, los efectos de la enfermedad se extienden a diversas facetas, entre ellas la vida laboral: cerca del 83 por ciento de quienes la padecen terminan apartándose de sus actividades profesionales de manera prematura, mientras que otros encuentran obstáculos significativos para acceder y mantenerse en el mercado de trabajo.

El diagnóstico de esclerosis múltiple implica repercusiones económicas sustanciales para las familias afectadas, detalló Europa Press. En las fases iniciales de la enfermedad, el gasto anual por familia asciende a unos 7.000 euros, aunque la cantidad se eleva a más de 18.000 euros en las fases avanzadas. Los costes no se limitan solo al tratamiento médico, sino que incluyen rehabilitación física y cognitiva, apoyo psicológico y adaptación a recursos destinados a fomentar la autonomía personal. La SEN subrayó que abordar la enfermedad requiere la implicación de un sistema sanitario especializado y coordinado con una red de soporte social adecuada.

De acuerdo con Europa Press, la doctora Caminero recalcó la necesidad de fortalecer tanto el diagnóstico precoz como la atención integral de las personas con esclerosis múltiple. Según su declaración recogida por el medio, "Queremos reafirmarnos en nuestro compromiso por tratar de mejorar la atención a las personas con esclerosis múltiple, impulsar el diagnóstico precoz, la equidad en el acceso a los tratamientos y la promoción de la investigación. Cuatro aspectos que consideramos básicos en la lucha contra esta enfermedad”. Caminero describió la esclerosis múltiple como una condición compleja pero con posibilidades de manejo efectivo si el sistema sanitario y social opera de manera coordinada, lo cual puede transformar considerablemente la calidad de vida de quienes conviven con ella.

Europa Press consignó que la SEN observa notables diferencias entre comunidades autónomas en cuanto a recursos, circuitos asistenciales y acceso a servicios de rehabilitación. Estas desigualdades repercuten tanto en la experiencia de los pacientes como en el tiempo necesario para alcanzar un diagnóstico. Las variaciones territoriales en la disponibilidad de terapias y circuitos sanitarios contribuyen a la heterogeneidad de resultados y a disparidades en el pronóstico.

La importancia del diagnóstico precoz se remarca como un elemento prioritario para modificar la progresión de la enfermedad y prevenir discapacidades futuras. La SEN instó a agilizar la identificación temprana de síntomas, optimizar los procedimientos de derivación desde los servicios de Atención Primaria y Urgencias, y mejorar el acceso a pruebas diagnósticas. La organización ha destacado los avances en la detección de biomarcadores que han permitido mejoras en la precisión diagnóstica.

A pesar de que el abanico de tratamientos para la esclerosis múltiple ha experimentado un desarrollo notable y ha mejorado el pronóstico de la enfermedad en muchos pacientes, su acceso sigue siendo desigual, según publicó Europa Press. Esta disparidad territorial limita la equidad entre personas que residen en diferentes regiones del país y condiciona el acceso a terapias altamente especializadas.

En el plano social, el impacto de la enfermedad impregna tanto la vida personal como la organización familiar. Europa Press recogió declaraciones sobre cómo los cuidadores informales presentan “niveles elevados de ansiedad, estrés y depresión”, lo que refleja que las consecuencias no afectan únicamente al paciente, sino también a quienes asumen su atención. Los costes humanos y sociales derivados de la esclerosis múltiple, sumados a la carga económica, conforman un panorama que la SEN considera prioritario abordar mediante mayor coordinación institucional, inversión en investigación y apuestas continuadas por la equidad en el acceso a recursos.

La doctora Caminero enfatizó, según Europa Press, que transformar la atención sanitaria y social desde una perspectiva multidisciplinar representa uno de los retos pendientes. Demandó mejoras en rehabilitación física y cognitiva, incremento de los recursos destinados al apoyo psicológico y refuerzo de las políticas que favorezcan la autonomía personal, especialmente en etapas avanzadas de la enfermedad.

El análisis de la SEN apunta, según la información de Europa Press, a que el abordaje integral de la esclerosis múltiple no solo recae en los avances terapéuticos, sino también en la capacidad para identificar rápido la enfermedad y ofrecer vías de acceso a recursos de calidad de modo homogéneo en todo el territorio estatal. Tanto pacientes como familiares experimentan el impacto directo de las diferencias regionales, por lo que el refuerzo de la equidad constituye una demanda prioritaria recogida por los neurólogos especializados y los grupos de pacientes.