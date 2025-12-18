Lukashenko confirma el despliegue en Bielorrusia del misil hipersónico ruso 'Oreshnik'

Durante su discurso anual ante la nación, el presidente Alexander Lukashenko defendió la reciente decisión del gobierno de Bielorrusia de autorizar el despliegue del sistema de misiles hipersónicos rusos 'Oreshnik'. En referencia a las críticas vertidas sobre Minsk por permitir el estacionamiento de estos misiles en territorio bielorruso, Lukashenko sostuvo que esta acción se enmarca en estrategias de disuasión conjunta, y justificó la cooperación militar con Rusia como clave para la defensa estratégica del país. La agencia estatal bielorrusa de noticias, BelTA, recogió las declaraciones del jefe de Estado durante la presentación oficial de estos activos militares avanzados.

Según informó BelTA, Lukashenko detalló que Bielorrusia ya cuenta con posiciones habilitadas para el sistema de misiles 'Oreshnik' y confirmó que estos se encuentran en servicio de combate desde el día previo a su discurso. El mandatario remarcó que la llegada de este sistema armamentístico representa una extensión de la cooperación en seguridad que el país mantiene principalmente con Rusia, enfatizando que ambas naciones implementan medidas conjuntas para sostener capacidades de disuasión estratégica ante potenciales amenazas.

El despliegue del misil 'Oreshnik', según consignó el medio bielorruso, responde a una política de fortalecimiento mutuo que, de acuerdo con el líder bielorruso, permitiría una respuesta proporcional ante una posible escalada de conflicto regional. Lukashenko explicó que, en ausencia de una disuasión robusta como la que ofrecen estos sistemas, “unas Fuerzas Armadas con decenas de miles de integrantes desde el oeste de Rusia se implicarían inmediatamente en los combates como segunda línea”.

BelTA publicó que el mandatario ya había anticipado en julio que el 'Oreshnik', un proyectil ruso de medio alcance, iba a ser desplegado en Bielorrusia antes del cierre de 2024. Este tipo de misil, según la información difundida, fue promovido por Moscú como un componente central de su arsenal moderno y su uso inaugural en combate se documentó en noviembre de 2024 durante una ofensiva contra Ucrania. El armamento destaca por su alcance medio y la capacidad de portar cabezas nucleares, lo que eleva el perfil estratégico del territorio bielorruso dentro del contexto militar regional.

El medio precisó que Bielorrusia se mantiene como uno de los principales aliados de Rusia en Europa. Esta colaboración se manifestó de forma tangible desde el inicio del conflicto ucraniano, cuando el territorio bielorruso sirvió de plataforma para que las fuerzas rusas activaran su incursión militar sobre Ucrania, una operación iniciada en 2022 bajo la directriz del presidente ruso Vladimir Putin. La agencia estatal subrayó que los esfuerzos diplomáticos internacionales para alcanzar un acuerdo de paz no han logrado revertir la situación sobre el terreno desde entonces.

En su alocución, Lukashenko abordó el contexto de seguridad en el flanco occidental y reiteró que la autorización del despliegue no significa una agresión sino una fórmula de seguridad compartida. Según informó BelTA, el mandatario sostuvo que la defensa estratégica de Bielorrusia requiere la aplicación de medidas complejas, diseñadas y ejecutadas conjuntamente con Rusia, para anticiparse a posibles agravios externos.

A lo largo de su intervención, Lukashenko insistió en que el país no actúa de manera unilateral y que todas las maniobras militares se desarrollan respetando los acuerdos de cooperación con Moscú. El presidente enfatizó, siempre según BelTA, que el despliegue del 'Oreshnik' constituye un elemento fundamental dentro de estas iniciativas bilaterales, y que la medida responde tanto a la evolución del entorno de seguridad como a la necesidad de mantener una postura de firmeza frente a eventuales presiones internacionales.

BelTA recogió, además, que el despliegue de estos misiles hipersónicos genera reacciones tanto dentro del ámbito bielorruso como más allá de sus fronteras. Lukashenko, lejos de retractarse ante las críticas, reiteró que la estabilidad de Bielorrusia y su capacidad de respuesta se encuentran directamente ligadas a la alianza estratégica establecida con Rusia, y que el arsenal avanzado emplazado en el país no representa un acto aislado, sino parte de una agenda de defensa planificada y desarrollada a largo plazo entre ambos gobiernos.