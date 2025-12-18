Los Rolling Stones cancelan su gira europea en 2026 por la salud del guitarrista Keith Richards

Keith Richards, poco después de cumplir 82 años, comunicó al resto de los integrantes de The Rolling Stones que consideraba inviable asumir una extensa serie de conciertos prevista para 2026 en Reino Unido y Europa, debido a su estado de salud. Esta notificación interna llevó a la banda a cancelar de manera anticipada todas las presentaciones planeadas para el citado periodo, según información difundida por los medios The Sun y Variety.

Según publicaron The Sun y Variety, Richards transmitió a Mick Jagger y Ron Wood sus dudas acerca de embarcarse en una nueva gran gira de larga duración. La propuesta de los promotores contemplaba un calendario de más de cuatro meses e incluía numerosos conciertos en diferentes países europeos y en ciudades del Reino Unido. Ante los argumentos presentados por Richards sobre sus actuales limitaciones físicas y la dificultad que esto implica para sostener el ritmo de una gira de tal envergadura, la banda resolvió cancelar todos los compromisos previstos, sin llegar a un anuncio oficial de fechas o ciudades.

The Sun detalló que la edad de los miembros fundadores influyó de manera determinante en la decisión. La actualidad de la formación principal de The Rolling Stones reúne a Mick Jagger y Keith Richards, ambos de 82 años, junto a Ron Wood, de 78 años. Desde principios de los años 2000, la banda ha ido reduciendo la cantidad anual de conciertos y, tras la muerte del baterista original Charlie Watts en 2021 —quien fue reemplazado por Steve Jordan—, el grupo mantuvo su actividad solo a través de giras de menor duración y con menos destinos. Variety consignó que, junto con el fallecimiento de Watts y la adaptación del conjunto a una nueva etapa, las exigencias físicas de las giras internacionales dejaron de ser sostenibles para la mayoría de sus miembros originales.

Variety también señaló que Keith Richards ha convivido en los últimos años con artritis, una condición médica que él mismo caracterizó como benigna, aunque reconoció que le ha obligado a modificar algunos aspectos de su técnica con la guitarra. Estas adaptaciones no han resultado suficientes para compensar el desgaste físico derivado de las giras prolongadas. Richards, al plantear el tema ante sus compañeros, expresó abiertamente su falta de entusiasmo para afrontar la gira programada, priorizando la necesidad de preservar su salud frente a las demandas del calendario propuesto.

Las giras internacionales de The Rolling Stones se volvieron cada vez más selectivas y limitadas en el tiempo a medida que avanzaba la década pasada. La gira más reciente del grupo, llamada ‘Hackney Diamonds’, llevó a la banda por veinte escenarios de Norteamérica durante un lapso de tres meses. De acuerdo con The Sun, la lógica detrás de un calendario tan ajustado responde a la estrategia de resguardar la integridad física de sus miembros más veteranos, luego de dos décadas de actividad prácticamente ininterrumpida sobre los escenarios.

Respecto a la relación del conjunto con el público español, el último concierto de The Rolling Stones en España se celebró el 2 de junio de 2022 en el estadio conocido hoy como Riyadh Air Metropolitano, en Madrid. The Sun especificó que, en la actualidad, no existen fechas programadas para nuevos espectáculos de la banda en territorio español, dejando en la incertidumbre a sus seguidores locales acerca de un posible regreso.

Ambos medios, The Sun y Variety, coincidieron en que el impacto de la noticia ha sido importante entre los fanáticos europeos, quienes esperaban la presencia de la banda británica durante el verano de 2026. La suspensión ha marcado un punto de inflexión en la prolongada trayectoria de The Rolling Stones, agrupación considerada una de las más relevantes en la historia del rock internacional. La decisión adoptada por la banda tiene como telón de fondo tanto la evolución natural de sus integrantes como las exigencias logísticas y energéticas de desplazarse por Europa en el marco de una gira masiva.

Por el momento, ni Keith Richards ni el resto de los miembros han emitido declaraciones públicas adicionales sobre la cancelación de la gira. Según recogieron The Sun y Variety, el futuro del grupo en los escenarios internacionales queda sujeto no solo al desarrollo de la salud de Richards y el resto de los integrantes principales, sino también a las evaluaciones internas acerca de la viabilidad de nuevos proyectos musicales en vivo. La ausencia de anuncios de reprogramación o alternativas a las fechas suspendidas subraya el carácter indefinido de la interrupción de la gira planificada.