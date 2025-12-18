Agencias

Iñaki Urdangarín, cabizbajo y sin palabras tras su incómodo 'cara a cara' con la infanta Cristina

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, y tan solo 6 días después de que Iñaki Urdangarín confesase en su primera entrevista en televisión tras su condena por el Caso Noós que su paso por prisión le hizo perder a uno de sus grandes amores, la infanta Cristina, a la que reconoció que sigue queriendo mucho, los exduques de Palma se han reencontrado públicamente.

Este miércoles ambos han acudido al Palau d'Esports de Granollers para arropar a su hijo Pablo Urdangarín en el encuentro que su equipo, el Fraikin Bm Granollers, ha disputado contra el Irudek Bidasoa Irún (y que han ganado por 32 a 29 con la aportación decisiva del sobrino del Rey Felipe VI) y, aunque han intentado evitarse en todo momento, no han podido evitar cruzarse en un momento de la tarde.

Ha sido durante el descanso del partido -ya que ambos se han sentado lo más alejados posibles en las gradas acompañados, respectivamente, por el regatista Roberto Molina y su mujer- cuando Iñaki ha pasado por delante de la infanta y ha mirado de soslayo. Una mirada que doña Cristina ha ignorado con la cabeza baja, produciéndose un instante tan incómodo como tenso que el vitoriano ha solventado continuando su camino.

Una vez terminado el encuentro, y para evitar otro momento así ante las cámaras, Urdangarín ha abandonado el polideportivo junto a su amigo, muy serio, cabizbajo y haciendo oídos sordos a las preguntas. Apretando el paso hasta su coche para escapar de la prensa, ha evitado revelar cómo ha sido su reencuentro con doña Cristina, si han podido hablar en algún momento, y cómo afronta la inminente publicación de sus memorias.

Minutos después era la infanta la que salía del pabellón con Pablo, y a pesar de la victoria del Granollers ha llamado la atención las caras largas de madre e hijo, que han caminado hasta su vehículo con las manos en los bolsillos sin intercambiar una palabra.

