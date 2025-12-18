Estado Islámico dice que el ataque en Sídney es "un orgullo" pero no reivindica la autoría

En una editorial difundida a través de uno de sus canales oficiales, Estado Islámico describió los atentados ocurridos en la playa Bondi de Sídney como motivo de “orgullo”, señalando que hechos de esta naturaleza provocan incertidumbre y alarma entre sus adversarios, independientemente de si el grupo asume la autoría directa, los aplaude públicamente o guarda silencio sobre su implicación. La declaración surge días después del ataque perpetrado contra una celebración judía de la festividad de Janucá, que, según reportó el medio Europa Press, dejó un saldo de al menos 15 personas fallecidas y más de 40 heridas.

El episodio, condenado por autoridades locales y líderes comunitarios, ocurrió el pasado fin de semana cuando aproximadamente 2.000 personas se congregaron en Bondi para festejar Janucá. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el acto violento fue ejecutado por al menos dos individuos, padre e hijo, resultando en la muerte del progenitor y la detención del otro sospechoso, un hombre de 24 años que permanecía en estado crítico. Las autoridades australianas señalaron que se trató de un acto de terrorismo con un objetivo claro: la comunidad judía reunida en el evento.

Tal como detalló Europa Press, Estado Islámico evitó asumir oficialmente la responsabilidad por el atentado, aunque utilizó su plataforma mediática para asociar el suceso con sus intereses ideológicos. En la publicación se aludió al “orgullo de Sídney” para describir el impacto del ataque, y se hizo hincapié en que tales “operaciones” contribuyen a que los “enemigos” enfrenten un panorama de inseguridad e interrogantes. El grupo sostuvo que su influencia mediática y el temor generado por hechos violentos sobrepasan la necesidad de reivindicación explícita.

La investigación del ataque recayó en manos de la policía antiterrorista australiana, que consideró desde el inicio que la acción fue motivada políticamente y tuvo como blanco específico a la concurrencia judía del evento. Según explicó Europa Press, la detención del segundo sospechoso permitió a las fuerzas de seguridad acceder a información sobre las posibles motivaciones y nexos, enlazando el caso con patrones de radicalización identificados en incidentes recientes en la región y a nivel internacional.

La comunidad local, de acuerdo con testimonios recogidos por Europa Press, experimentó un aumento en las medidas de seguridad tras el atentado, y representantes de asociaciones judías expresaron preocupación por la vulnerabilidad de celebraciones religiosas en espacios públicos. Autoridades australianas manifestaron su compromiso con la protección de las minorías y la persecución efectiva de delitos motivados por odio o extremismo.

Por su parte, Estado Islámico adaptó su discurso en la editorial al no asumir un rol directo en la organización o ejecución del ataque, limitándose a una valoración ideológica y estratégica de los hechos. En su argumentación, el grupo subrayó que tanto el silencio como la celebración pública de actos violentos inquietan a sus contrincantes. Europa Press puntualizó que esta estrategia comunicativa coincide con tácticas anteriores del grupo, en las que favorece la promoción indirecta de actos violentos atendiendo a sus objetivos propagandísticos sin comprometerse explícitamente con la autoría.

Las autoridades australianas proyectaron un aumento de la vigilancia en eventos comunitarios y religiosos, así como una revisión de los mecanismos de respuesta ante incidentes masivos. Europa Press informó que el episodio en Bondi reavivó el debate público sobre la existencia de células extremistas, la influencia de la propaganda digital y la seguridad en celebraciones religiosas. Los expertos consultados por el medio destacaron la complejidad de identificar ataques de este tipo, en los que el perfil de los atacantes resulta fundamental para comprender la raíz del extremismo y su vinculación, directa o indirecta, con organizaciones internacionales.

Entre los heridos, se registraron casos de gravedad, y el operativo policial movilizó un importante despliegue de recursos sanitarios y de seguridad. Las autoridades solicitaron a la población prudencia frente a la difusión de información no contrastada y pidieron colaboración ciudadana para la reconstrucción de los hechos. Según Europa Press, la descripción minuciosa de los momentos previos al ataque y el accionar de los sospechosos forma parte de la investigación en curso, que cuenta también con el apoyo de agencias internacionales especializadas en la lucha contra el terrorismo.

El suceso de Bondi se inscribe en una serie de incidentes globales vinculados a la retórica yihadista, y según reportó Europa Press, ha motivado a organismos locales y federales a intensificar la cooperación en materia de inteligencia. Las declaraciones de Estado Islámico en sus medios oficiales apuntan, en palabras del grupo, a convertir episodios como el de Sídney en ejemplos de éxito propagandístico independientemente de la adjudicación formal. Las expectativas sobre los resultados de la investigación están centradas en dilucidar el alcance real de los posibles lazos entre los sospechosos y entidades extremistas internacionales.

Por el momento, la comunidad de Bondi y las autoridades australianas mantienen la atención sobre las medidas de prevención y la pronta canalización de apoyo a los afectados, mientras el análisis de la cobertura mediática y los mensajes emitidos por organizaciones yihadistas constituye una prioridad de seguridad nacional, según puntualizó Europa Press.