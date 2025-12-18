El Rayo pasa directo a octavos de final de la Conference con un sólido 3-0 al Drita

El desempeño de José “Pacha” Espino en la recta final del partido frente al Drita resultó determinante al sellar la clasificación directa del Rayo Vallecano a los octavos de final de la UEFA Conference League. Con un gol marcado en el minuto 83, el defensor uruguayo concluyó la goleada y afianzó el avance del club madrileño en la competición. Según informó Europa Press, el 3-0 conseguido este jueves en el estadio de Vallecas permitió a la escuadra local evitar la ronda de play-off previa a la fase eliminatoria y aseguró su lugar entre los ocho mejores del certamen tras alcanzar la cifra de trece puntos al cierre de la fase de grupos.

El medio Europa Press detalló que el equipo entrenado por Iñigo Pérez debió afrontar serios obstáculos en los primeros minutos del encuentro ante el conjunto kosovar. El Drita se presentó con una estructura defensiva cerrada, dificultando que los madrileños transformaran la posesión del balón en oportunidades peligrosas. Durante la primera media hora de partido, los embates del Rayo chocaron repetidas veces contra la resistencia visitante, sin lograr una ventaja inicial.

Según consignó Europa Press, el punto de inflexión se produjo gracias a la intervención del defensor Florian Lejeune. Al cumplirse media hora de juego, el francés ejecutó un disparo preciso desde fuera del área que superó al guardameta adversario y permitió al Rayo inaugurar el marcador. A raíz de este tanto, el conjunto anfitrión intensificó sus intentos ofensivos y dominó el tramo final del primer tiempo, aunque la falta de contundencia en los metros finales y las intervenciones del arquero rival impidieron que la diferencia se ampliara antes del descanso.

Durante esos momentos, la labor de Augusto Batalla fue fundamental para preservar la ventaja del Rayo. El portero argentino protagonizó una intervención clave al neutralizar un disparo que representaba la opción más clara de Drita. Reportó Europa Press que, después del intermedio, el club visitante mostró una actitud más agresiva, buscando equilibrar el encuentro. Esta circunstancia empujó al entrenador Iñigo Pérez a modificar su planteamiento: introdujo a Isi, Álvaro García y Óscar Valentín para revitalizar al equipo y devolverle el control del partido.

El segundo gol del Rayo se originó a partir de una infracción dentro del área del Drita que concedió a los madrileños un libre indirecto. Gerard Gumbau asumió la ejecución del tiro y logró convertir, ampliando la diferencia a 2-0. Esta acción subrayó el acierto de los cambios tácticos introducidos tras el descanso y otorgó mayor tranquilidad a los locales. El partido, controlado por el Rayo a estas alturas, se decantó definitivamente cuando Espino, lateral uruguayo, colocó el tercer tanto tras ingresar desde el banquillo, confirmando así la superioridad del club español.

Europa Press destacó la capacidad de Espino para sobresalir en partidos decisivos, pues ya venía de marcar ante el Jagiellonia en la jornada anterior. Su aporte ofensivo, sumado al equilibrio mostrado por el resto del equipo, reforzó la confianza en el bloque dirigido por Iñigo Pérez. El triunfo ante el Drita no solo facilitó el paso del conjunto madrileño a la siguiente ronda sin necesidad de disputar una eliminatoria previa, sino que también permitió una mejor gestión del esfuerzo físico dentro del exigente calendario europeo.

El balance realizado por Europa Press resalta que el Rayo Vallecano finalizó la fase de grupos con trece puntos, ocupando la quinta posición general bajo la estructura de la competición. Durante este tramo, el equipo se enfrentó a diferentes desafíos tácticos y mostró solidez defensiva y capacidad de adaptación ante rivales con propuestas variadas. Este desempeño se considera un factor relevante para la siguiente fase europea.

El avance directo a octavos representa, además, una ventaja estratégica para la planificación de los próximos compromisos, ya que otorga tiempo adicional para recuperar a jugadores y preparar los encuentros decisivos. La victoria en Vallecas reforzó el ánimo entre la afición y reafirmó el impulso con el que el club afrontará el desafío continental venidero.