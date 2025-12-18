El ISCIII acoge el lanzamiento de 'CAPRICORD', un proyecto europeo sobre el acceso a fármacos y productos sanitarios

El instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha acogido este jueves en Madrid la reunión de lanzamiento de una acción conjunta europea, 'CAPRICORD', que responde a una convocatoria de la Comisión Europea para autoridades nacionales competentes en materia de acceso a fármacos, productos y tecnologías sanitarias.

El acrónimo del consorcio 'CAPRICORD' responde al nombre técnico 'Competent Authorities for Pricing and Reimbursement to coordinate Involvement of clinical experts and patients, to manage uncertainty and the Challenges associated to ORphan medicinal proDducts'. Este proyecto busca mejorar el acceso de medicamentos, especialmente aquellos con mayor incertidumbre y los que se dirigen a poblaciones poco prevalentes, como es el caso de los fármacos huérfanos y las enfermedades raras.

También promueve la transparencia y las buenas prácticas en la colaboración de los organismos pagadores y los agentes externos. España participa en esta iniciativa a través del Ministerio de Sanidad, como organismo beneficiario, y del ISCIII como entidad afiliada.

La labor del Instituto, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y liderada desde la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS), se centra en el liderazgo de dos de los paquetes de trabajo del consorcio: el WP5, sobre sistemas de precios, y el WP transversal sobre difusión de las actividades de 'CAPRICORD'.

El consorcio, que lidera el Instituto Nacional de aseguramiento en Salud (NEAK) de Hungría, está formado por 13 instituciones de 9 estados miembros, que aportan diferentes paneles de personas expertas. La duración de 'CAPRICORD' es de tres años y cuenta con una dotación total de 2 millones de euros.

La jornada de lanzamiento ha comenzado con las intervenciones de Tamas David, del NEAK de Hungría y coordinador de 'CAPRICORD'; Johan Ponten, del instituto TVL de Suecia y miembro del Grupo Coordinador de NCAPR (Autoridades nacionales competentes en materia de fijación de precios y reembolsos), y César Hernandez, también miembro de NCAPR y director general de cartera Básica de Servicios y farmacia en el Ministerio de Sanidad.

A continuación, han intervenido Francois Janssens, de la Dirección general de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (CE), y Vaida Jureviciene, de la Agencia Ejecutiva Europea de Salud y Digital (HaDEA), también de la CE.

"'CAPRICORD' va a favorecer el diálogo y el intercambio de ideas innovadoras entre los organismos pagadores de los Estados miembros y personas expertas en el acceso a medicamentos, junto con la participación de los agentes externos involucrados en este proceso. Todo ello con el objetivo de favorecer el acceso ágil de los pacientes a las tecnologías sanitarias", ha finalizado el director de la AETS-ISCIII, Carlos Martín.

JORNADA DIVULGATIVA SOBRE EL VIH

Además, el ISCIII ha celebrado esta semana una jornada con contenidos científicos y divulgativos en torno al VIH y su impacto social. En el encuentro se han organizado distintas mesas redondas y se ha presentado el documental 'Experimentando el VIH', creado y dirigido por la investigadora del Centro Nacional de Epidemiología Inmaculada Jarrín.

La jornada, que ha sido inaugurada por el director del CNE-ISCIII, José L. Peñalvo, se ha desarrollado en tres sesiones, acompañadas de los tres capítulos en que se divide el documental: 'VIH hoy en día', 'Prevención y diagnóstico del VIH' y 'Estigma y discriminación asociados al VIH'.

En estas mesas redondas han participado investigadoras del ISCIII, participantes en el documental, médicos infectólogos expertos en VIH del Sistema Nacional de Salud y representantes del Ministerio de Sanidad, la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA), la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (Seisida) y el Grupo de Estudio en VIH (Gesida) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

Inmaculada Jarrín, investigadora científica del CNE-ISCIII y directora del documental, ha explicado que la jornada ha tenido como objetivo principal acercar el conocimiento sobre el VIH a la sociedad. En este sentido, ha destacado la importancia de generar espacios de diálogo entre investigadores, profesionales del sistema sanitario, administraciones públicas, entidades sociales y ciudadanía.

También ha subrayado que iniciativas como este encuentro y el documental "contribuyen a actualizar el conocimiento sobre el VIH, desmontar los mitos que todavía persisten y avanzar en la reducción del estigma y la discriminación asociados al VIH, reforzando el compromiso del ISCIII de seguir avanzando en la respuesta al VIH de la mano de las entidades que trabajan en este ámbito".

El encuentro se ha celebrado poco después de la conmemoración del Día Internacional del Sida, en un mes -diciembre- con especial protagonismo para la visibilización del VIH.