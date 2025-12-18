Agencias

El delegado del Gobierno reconoce "alivio" tras el archivo de su causa y pide "reparación" para el resto de encausados

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reconocido tener una sensación de "alivio" tras conocerse oficialmente su desimputación en el 'caso Begoña Gómez', si bien ha exigido una "reparación" para todos los encausados en un tema en el que "no hay nada" por la "violencia política" a la que son sometidos.

"Siempre señalé que nunca había nada, y todo va a terminar en nada", ha aseverado Martín en declaraciones a la prensa desde la Delegación del Gobierno, donde ha incidido en que "no hay caso" y ha reconocido haber pasado por "meses de verdadero sufrimiento" aún siendo consciente de que "no había nada que temer".

Es en este punto que Martín ha reconocido que, siendo investigado en esta causa, ha sufrido "una presión, un ruido e incluso una violencia política importante". Así, ha señalado que "todo ha terminado" para él, pero sigue habiendo otras personas encausadas "que siguen estando sometidas a esta presión injusta y cruel".

En esta línea, el delegado ha defendido la honestidad de estas personas y ha incidido en que "ojalá pueda haber una reparación" para ellos porque "se les ha tratado de forma injustificable" y "sin duda merecen" disculpas.

El juez Juan Carlos Peinado ha archivado este jueves el 'caso Begoña Gómez' para el delegado del Gobierno después de que la Audiencia Provincial de Madrid le emplazase a retirarle su condición de investigado al considerar que su imputación se basó en "meras suposiciones".

EuropaPress

