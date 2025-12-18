Agencias

Comienza en Chile la construcción del observatorio de rayos gamma más grande y potente del mundo

Guardar

Un consorcio de empresas chilenas han iniciado en Paranal (Chile)la construcción del CTAO (siglas en inglés de Observatorio del Conjunto de Telescopios Cherenkov), el observatorio de rayos gamma más grande y potente del mundo y el primero construido en el país, según ha informado este jueves el Observatorio Europeo Austral (ESO).

El CTAO está diseñado para detectar rayos gamma de muy alta energía emitidos por los eventos más violentos y potentes del universo. En total, contará con más de 60 telescopios en dos ubicaciones: CTAO-Sur y CTAO-Norte --uno en cada hemisferio-- con una superficie total de captación de más de un millón de metros cuadrados.

Solo el sitio sur --el de Chile-- tendrá más de 50 telescopios diseñados para captar un amplio rango energético miles de millones de veces más energético que la luz visible. De acuerdo con el SEO, el CTAO identificará las fuentes de estos rayos gamma, proporcionando así una visión más profunda que nunca antes sobre los eventos y objetos más extremos del universo.

De esta manera, se centrará en áreas clave como comprender el origen y el papel de las partículas cósmicas relativistas; sondear entornos extremos como agujeros negros y estrellas de neutrones; y explorar las fronteras de la física buscando materia oscura y poniendo a prueba los límites de la teoría de la relatividad de Einstein.

A la ceremonia de colocación de la primera piedra han asistido representantes de CTAO, ESO, el gobierno chileno y las autoridades locales se reunieron en el Observatorio Paranal de ESO. "Esta inauguración es un hito enorme tanto para el CTAO como para ESO, pero también para Chile, ya que esta nueva instalación fortalecerá la posición del país como centro global de astronomía", ha declarado en su discurso de bienvenida el director general de ESO, Xavier Barcons.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bruselas asigna 29 millones para ayuda humanitaria a Birmania y la crisis rohingya

La Unión Europea incrementa el apoyo a personas desplazadas por conflictos y desastres en el sudeste asiático, destinando recursos adicionales a servicios esenciales, como salud y alimentación, para comunidades vulnerables y refugiados afectados por la peor crisis humanitaria reciente

Bruselas asigna 29 millones para

Noel Schajris dará nombre a una beca para jóvenes talentos músicales de los Latin Grammy

El artista será homenajeado con una distinción académica a partir de 2026, que ofrecerá estudios en Berklee College of Music por hasta 250.000 dólares, continuando la labor de apoyo a la formación de nuevos músicos

Infobae

(Previa) Real Madrid y Atlético miden su pasión por la Copa ante Talavera y Baleares

El equipo blanco inicia su trayectoria ante un rival inédito mientras los rojiblancos visitan Palma tras superar crisis recientes y con bajas sensibles, en una jornada clave para clubes históricos que buscan evitar sorpresas y avanzar en el torneo

(Previa) Real Madrid y Atlético

Las redadas golpean negocios hispanos en EEUU y los dejan sin trabajadores

Cadenas de comida mexicana y mercados latinos en ciudades como Tucson enfrentan cierres masivos, despidos y temor entre empleados tras intensas operaciones de ICE, lo que agrava la crisis financiera y legal en comunidades empresariales latinas

Infobae

Jimmy Kimmel llama a Trump "enfermo e irresponsable" tras la comentarios contra Rob Reiner

Durante su show nocturno, el humorista estadounidense criticó duramente al presidente tras la polémica reacción ante la muerte de Rob Reiner, señalando la falta de empatía y liderazgo en la respuesta oficial ante el trágico suceso

Infobae