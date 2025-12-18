Agencias

Cirsa compra cuatro casinos en Perú, ubicados en Lima y Cuzco

Cirsa ha anunciado la compra de cuatro casinos en Perú, tres en Lima --Casino New York, Casino Luxor y Casino Pachanga--, y uno en Cuzco --Casino Mystic--, en un comunicado este jueves.

La compra se ha hecho a través de su filial peruana, Gaming and Services, y se enmarca en el foco de "crecimiento selectivo en países clave 100% regulados".

La empresa ha asegurado que el múltiplo de la operación está en línea con operaciones anteriores realizadas y que se financiará con efectivo disponible, por lo que no tendrá un impacto significativo en el apalancamiento.

Cirsa obtuvo un beneficio neto de 73,9 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone multiplicar por dos (+101,6%) las ganancias de 36,7 millones de euros contabilizadas en el mismo periodo de 2024. De cara al cierre del año, la compañía ha mejorado sus previsiones, situando los ingresos entre 2.325 y 2.335 millones de euros.

Entre enero y septiembre, Cirsa registró unos ingresos operativos netos de 1.715,6 millones de euros, un 9,7% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 548,5 millones, un incremento del 8%.

EuropaPress

