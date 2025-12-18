Agencias

Chenoa y Estopa presentarán las Campanadas en RTVE este 2025

Guardar

Tras conocer la baja médica de Andreu Buenafuente por sobrecarga de trabajo y su decisión final de no presentar las Campanadas 2025 en RTVE junto con Silvia Abril, la cadena pública ha anunciado que Chenoa y los hermanos Estopa serán finalmente los presentadores desde la madrileña Puerta del Sol.

Así lo ha anunciado este jueves en directo la periodista Pepa Bueno durante el Telediario 2 de La 1 de TVE. Chenoa y los hermanos Estopa suceden así a David Broncano y Lalachus, que despidieron 2024 y dieron la bienvenida a 2025 en RTVE.

"Es la cosa más importante que me han dicho en mi vida, yo creo. Nosotros esto lo hemos vivido siempre, desde que yo tenía un año, en casa, con mi familia, con mis primos", ha dicho David Muñoz en directo desde la Puerta del Sol, mientras que Chenoa ha apostillado que van a "intentar dar los cuartos y hacerlo todo bien".

Preguntada sobre qué van a aportar esa noche, la cantante y presentadora de 'The Floor' ha contestado que "naturalidad" y "un punto muy orgánico". "Tenemos tres estilos de comer uvas", ha indicado.

José, por su parte, ha manifestado que van "a intentar que toda la gente se coma las uvas a tiempo", a dar consejos para no atragantarse, "cómo pelar la uva sin mancharse los dedos, con el cuchillo y tenedor". "Ese tipo de trucos", ha comentado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La ONU denuncia la "cada vez más insoportable situación" de los civiles en Ucrania por la invasión rusa

Miles de habitantes enfrentan un escenario agravado por bombardeos, desplazamientos masivos y daños a hospitales y viviendas, mientras la ofensiva se extiende, aumenta el número de víctimas y se deterioran las condiciones básicas para sobrevivir cada día

La ONU denuncia la "cada

Crónica del Guadalajara - FC Barcelona: 0-2

El equipo catalán accedió a la siguiente ronda de la Copa del Rey tras vencer en los instantes decisivos a un rival que defendió con orden, superando contratiempos y resolviendo la eliminatoria en un Estadio Pedro Escartín bajo máxima tensión

Crónica del Guadalajara - FC

(Crónica) El Dépor echa al Mallorca de la Copa

Con gol de Noé Carrillo en los últimos minutos, el conjunto gallego sorprendió al vencer al favorito de LaLiga y aseguró su pase a octavos, en una jornada en la que debutantes y cambios tácticos marcaron diferencias

(Crónica) El Dépor echa al

El Bayern compra el Sportpark en el municipio de Unterhaching para su equipo femenino

La adquisición del complejo permitirá centralizar las actividades y potenciar la profesionalización del equipo femenino del club bávaro, dotando al fútbol para mujeres de instalaciones exclusivas, mayor visibilidad y oportunidades para el desarrollo deportivo en la región

El Bayern compra el Sportpark

El jefe del Mossad dice que Israel debe "asegurarse" de que Irán no restaure su programa nuclear

David Barnea sostiene que la cooperación con aliados, la vigilancia constante y la presión internacional son esenciales, pues alerta sobre la amenaza persistente de Teherán y la posibilidad real de que retome actividades nucleares de carácter militar

El jefe del Mossad dice