BP nombra a Meg O'Neill próxima consejera delegada, la primera mujer en ocupar el cargo de forma permanente

El consejo de administración de BP ha nombrado a Meg O'Neill como próxima consejera delegada de la petrolera británica a partir del 1 de abril de 2026, después de que Murray Auchincloss haya decidido dejar su cargo como CEO y miembro del consejo de administración a partir de este jueves, aunque desempeñará un papel asesor hasta diciembre de 2026 para garantizar una transición fluida.

Asimismo, Carol Howle, actual vicepresidenta ejecutiva de suministro, comercio y envíos de BP, ha sido designada como consejera delegada interina hasta que O'Neill se incorpore de manera efectiva a la empresa.

De este modo, Meg O'Neill será la primera mujer en dirigir la petrolera británica con un nombramiento permanente como CEO, además de ser también la primera persona externa a BP en pasar a ocupar el máximo puesto ejecutivo de la empresa.

Meg O'Neill se desempeñaba desde 2021 como consejera delegada de la empresa australiana Woodside Energy, tras haber desarrollado una carrera de 23 años en ExxonMobil, ocupando puestos técnicos, operativos y de liderazgo en todo el mundo.

"Su trayectoria demostrada impulsando la transformación, el crecimiento y una asignación disciplinada de capital la convierte en la líder ideal para BP", ha destacado Albert Manifold, presidente de BP desde el pasado mes de octubre, quien confía en la capacidad de la nueva CEO para guiar a BP hacia su próxima fase de crecimiento y aprovechar importantes oportunidades estratégicas y financieras.

"BP desempeña un papel fundamental en el suministro de energía a clientes de todo el mundo. Es un honor para mí ser la próxima CEO de la compañía", ha afirmado Meg O'Neill.

De su lado, Murray Auchincloss ha declarado que, después de más de tres décadas en BP, "es el momento adecuado para ceder el liderazgo a un nuevo líder", recordando que, tras la llegada a la presidencia de la empresa de Albert Manifold, había mostrado su disposición a dimitir si se identificaba un líder adecuado que pudiera acelerar la ejecución de la estrategia de BP.