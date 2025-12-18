Asesinado en Guayaquil el exinternacional ecuatoriano Mario Pineida

La noche en que la noticia llegó a las oficinas del Barcelona Sporting Club marcó un punto de inflexión en el fútbol ecuatoriano. Según informó el propio club en su cuenta oficial de la red social ‘X’, la institución fue notificada formalmente sobre la muerte de Mario Pineida en un atentado con armas de fuego, detonando consternación entre directivos, jugadores, socios y aficionados. El comunicado de Barcelona Sporting Club anunció que los próximos actos conmemorativos serán comunicados de manera formal y extendió un llamado al público para acompañar solidariamente a los familiares del deportista en este momento.

El medio detalló que Mario Pineida, exfutbolista ecuatoriano y referente del seleccionado nacional, falleció en Guayaquil tras un ataque armado. Según consignó la fuente, el asesinato ocurrió cuando el exjugador circulaba en automóvil en compañía de una mujer, quien también perdió la vida instantáneamente, luego de que dos hombres en motocicleta realizaran múltiples disparos sobre el vehículo. Las fuerzas policiales acudieron de inmediato al lugar para levantar indicios y avanzar con las pesquisas iniciales, en un contexto de creciente inseguridad en Ecuador.

El episodio fue reportado inéditamente por la institución guayaquileña, donde Pineida poseía un alto reconocimiento, no solo por su pasado en las canchas sino también como figura del entorno futbolístico nacional. El club recalcó el sentimiento de conmoción generalizada por el crimen, subrayando el impacto de la pérdida en toda la comunidad del fútbol ecuatoriano. En el comunicado citado, Barcelona Sporting Club informó que el asesinato afectó a todos los integrantes de la entidad y anunció que coordinará homenajes, extendiendo un mensaje de condolencias públicas a amigos, familiares y seguidores.

Fuentes policiales citadas por el medio confirmaron que el ataque fue ejecutado por dos individuos armados a bordo de una motocicleta, quienes interceptaron al vehículo de Pineida en plena vía pública. Tras los disparos, tanto el exseleccionado como la mujer que lo acompañaba resultaron muertos en el lugar. De acuerdo con lo señalado por la cobertura del medio, los agentes de seguridad activaron los protocolos de investigación y procedieron a recoger testimonios y pruebas forenses.

Mario Pineida había forjado una trayectoria futbolística de alto nivel. Según publicó el medio, fue miembro de la selección ecuatoriana en nueve ocasiones y participó en dos ediciones de la Copa América, adquiriendo una experiencia relevante en torneos internacionales. Su carrera también incluyó pasos por clubes como Independiente del Valle del fútbol colombiano y el Fluminense de Brasil. En el país, Pineida se distinguió como un elemento clave para Barcelona Sporting Club, consolidándose como referente en la plantilla y ante la afición.

La cobertura mediática destacó que el asesinato de Pineida se inscribe en una ola de violencia que afecta a Ecuador y, especialmente, a la ciudad de Guayaquil, donde los índices de hechos delictivos han ido en aumento. Esta realidad motivó el despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad, que anunciaron el inicio de una investigación judicial focalizada en dar con los autores materiales y esclarecer los motivos que originaron el crimen. Hasta el momento, los portavoces policiales consultados por el club y el medio evitaron divulgar detalles sobre posibles sospechosos o líneas de investigación abiertas, a la espera de los resultados de las pericias.

El entorno futbolístico nacional y la ciudadanía reaccionaron en redes sociales y medios de comunicación, visibilizando el efecto que produjo la noticia, de acuerdo con la información difundida. La institución se encuentra evaluando diferentes alternativas para rendir homenaje al exjugador, en coordinación con entidades deportivas y oficiales en Guayaquil.

El contexto de inseguridad en el que ocurrió el asesinato de Pineida ha obligado a reforzar medidas de control en ciertos sectores de la ciudad, según detalló el medio citado. Las autoridades no ofrecieron información sobre avances en la identificación de los responsables ni sobre motivaciones concretas detrás del ataque, mientras la policía continúa recabando pruebas y recibiendo testimonios.

Barcelona Sporting Club reiteró que mantendrá informados a sus seguidores sobre los eventos conmemorativos y que solicitará a la comunidad que respete y apoye el duelo de los familiares del futbolista. La desaparición de Pineida dejó un vacío entre quienes compartieron con él tanto en la práctica deportiva como en otros espacios de la vida social y cultural local.

Los dirigentes del club mencionaron que prosiguen con las evaluaciones para definir las acciones de memoria y protocolo para honrar la figura de Mario Pineida. Según la información proporcionada, la atención de la opinión pública permanece centrada en la evolución de la investigación penal y en las acciones que diferentes actores del fútbol nacional impulsarán para recordar la vida y carrera del exjugador. El crimen suma un episodio más al registro de hechos violentos de alto impacto en la ciudad costera, reforzando la preocupación social y oficial ante la persistente inseguridad.