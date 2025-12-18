Anthony Joshua no duda de que los boxeadores tienen "licencia para matar" antes de su combate contra Jake Paul

"Si puedo matarte, te mataré". Con esas palabras, el excampeón británico de los pesos pesados, Anthony Joshua, dejó clara su postura durante el entrenamiento abierto previo al combate programado en Miami contra Jake Paul. Según informó el medio de comunicación que cubre el evento, el pugilista sostuvo que su oficio implica un alto nivel de riesgo y una intensidad letal, contexto que marcó la previa de la pelea señalada para este viernes en territorio estadounidense, donde Joshua enfrentará al polémico 'YouTuber'.

De acuerdo con lo publicado, Joshua enfatizó en la rueda de prensa previa que quienes suben al cuadrilátero ejercen una labor incomprendida por muchos. "Nosotros peleamos. Tenemos licencia para matar. Mucha gente no lo entiende, pero ese es mi trabajo", insistió el boxeador, generando inquietud en la antesala del enfrentamiento por su enfoque directo sobre la brutalidad inherente al deporte. Estas declaraciones surgieron luego de que Tyson Fury, compatriota de Joshua, calificara con dureza su modo de referirse a la violencia del boxeo, tildándolo de "perdedor sin clase".

El combate del viernes en Miami ha captado una atención significativa por las notables diferencias entre los contendientes. Según detalló la fuente, la diferencia de tamaño, experiencia y técnica entre Joshua y Jake Paul ha suscitado preocupación entre analistas y seguidores del boxeo, considerando que el británico enfrentará a un rival considerado novato en la división crucero, quien suma un historial de 12 victorias y una derrota.

Por su parte, Jake Paul manifestó no sentirse intimidado pese al perfil de su oponente. A la prensa reunida, el estadounidense indicó estar confiado y motivado para afrontar lo que describió como el mayor desafío de su carrera. "Estoy preparado, quiero sus golpes más duros", afirmó Paul ante los micrófonos, según consignó el medio. Además, durante la semana, Paul había anticipado sus ambiciones: "Quiero dar la mayor sorpresa de la historia del deporte derrotando a Joshua", sostuvo, a la vez que hizo pública una lista de posibles futuros rivales de renombre, entre los que mencionó a Tyson Fury, Terence Crawford y Canelo Álvarez.

Jake Paul también aprovechó la ocasión para defender su papel dentro del boxeo profesional. "Nadie ha hecho más por el deporte del boxeo en la última década que yo. Creo que si a la gente le importara de verdad el boxeo, querrían que ganara", declaró Paul en el marco de la cobertura del evento, según publicó la fuente. Estas palabras resumen la postura del 'YouTuber', quien pretende consolidar su legado en la disciplina y desafiar las opiniones de quienes dudan de su legitimidad en el cuadrilátero.

El contexto de esta pelea evidencia un cruce de enfoques y expectativas. Por un lado, la rigurosidad y veteranía de Joshua, acostumbrado a la presión de las grandes contiendas y a la exposición mediática que otorgan los títulos mundiales; por otro, la carrera ascendente y controvertida de Paul, quien ha capitalizado su perfil como celebridad digital para incursionar en el boxeo profesional y retar a figuras reconocidas del deporte. El enfrentamiento, según detalló el medio, despierta interrogantes sobre los límites entre espectáculo y competitividad deportiva y sobre la adaptación de la disciplina a nuevas audiencias y protagonistas.

En la víspera del combate, la narrativa ha estado marcada por la tensión verbal, los antecedentes de ambos púgiles y las diferencias técnicas percibidas por analistas y seguidores. Según la fuente consultada, el contexto no solo se nutre de los comentarios directos de los protagonistas, sino también de la reacción del entorno boxístico, incluido el pronunciamiento de Fury, que criticó la retórica empleada por Joshua y puso en el centro del debate la ética y la imagen pública del boxeo profesional.