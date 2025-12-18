Agencias

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 18 de diciembre

La nueva actualización en la plataforma ofrece visualizaciones exclusivas y bases de datos sobre manufactura, empleo, competitividad y variaciones de precios en Estados Unidos y España, permitiendo acceso exclusivo y soporte a profesionales y entidades para análisis profundos del entorno económico

El canal de contacto directo habilitado por EpData atenderá consultas de usuarios y brindará asistencia específica sobre los contenidos que se publiquen en la plataforma. Según informó EpData, esta función estará dirigida principalmente a los abonados, quienes disfrutarán de acceso exclusivo a los gráficos y bases de datos previstos en la nueva actualización que se implementará el jueves 18 de diciembre.

De acuerdo con la información divulgada por EpData, desde las 09:00 horas del jueves, los suscriptores podrán consultar indicadores clave del sector servicios correspondientes a octubre de 2025. Esta información estará disponible a través de la plataforma digital que administra el medio, e incluirá tanto datos sobre facturación y empleo como una serie de representaciones gráficas y bases de datos orientadas a facilitar la interpretación de las tendencias dentro del sector en Estados Unidos y España. La agenda de publicaciones no solo permitirá seguir de cerca la evolución de estos indicadores, sino que también brindará herramientas especializadas para el análisis profundo del entorno económico en ambos países.

Tal como detalló EpData, una de las principales novedades de la agenda corresponde a la difusión de los resultados más recientes del Índice de Cifras de Negocios en la Industria, construido con datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este índice muestra el comportamiento de la actividad manufacturera durante el mes de octubre de 2025, sirviendo como referencia para examinar la marcha de la facturación industrial y su efecto sobre el conjunto de la economía. Además, el reporte incluye el lanzamiento del Índice de Garantía de la Competitividad, también relativo a octubre de 2025 y divulgado conjuntamente con el INE, con el fin de medir hasta qué punto la economía española logra mantener o mejorar su posición frente a otros mercados internacionales.

La distribución de estos informes y conjuntos de datos incorpora visualizaciones diseñadas para profesionales que requieren un análisis detallado y actualizado de la actividad económica. Según consignó el medio, toda la información relevante estará accesible a través de un enlace específico que se incluirá en la agenda digital de EpData el mismo jueves a partir de las 09:00 horas. Esta estructura de publicación busca optimizar el acceso de empresas, consultores y responsables en instituciones públicas a herramientas que contribuyan a la toma de decisiones fundamentadas, mediante el seguimiento continuo de los datos más recientes.

Para la tarde del jueves, a las 14:30 horas, EpData sumará a su plataforma una nueva serie de gráficos centrados en el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos. Según publicó EpData, este material reflejará de manera gráfica la evolución de la inflación y su impacto sobre el poder adquisitivo de la sociedad, información clave para quienes se dedican al análisis macroeconómico o tienen responsabilidades en la gestión de diferentes sectores. Estas visualizaciones permitirán monitorear las fluctuaciones en precios y anticipar sus posibles repercusiones en actividades productivas y en el consumo, proporcionando elementos que pueden incidir en las evaluaciones realizadas tanto por actores privados como públicos.

EpData indicó que la plataforma ha sido adaptada para brindar a sus usuarios herramientas que favorecen el análisis comparativo y la evaluación de tendencias a corto y mediano plazo, en especial para quienes requieren seguimiento constante de los principales movimientos económicos. Los suscriptores encontrarán una oferta de recursos exclusivos que incluyen informes segmentados por actividad, empleo, competitividad y variación de precios, con datos preparados para facilitar la identificación de patrones y la elaboración de informes internos por parte de empresas y entidades.

El medio EpData también informó que la difusión organizada de información estadística tiene como objetivo principal reforzar el acceso a indicadores desglosados y actualizados, facilitando estudios sobre productividad y modificaciones en los diferentes mercados. Destacó que esta actualización responde a la necesidad de información precisa y en tiempo real, especialmente en contextos donde los cambios en los indicadores influyen en la planificación y las decisiones estratégicas de numerosos actores económicos.

La segmentación de los contenidos y los canales de soporte presentados permitirán a los profesionales y entidades maximizar el uso de los datos para prepararse ante variaciones en el entorno económico. Según EpData, la iniciativa de habilitar contacto directo para resolución de dudas refuerza el acompañamiento a los usuarios que requieren apoyo para el aprovechamiento integral de los recursos publicados. La agenda programada para el 18 de diciembre incorpora así una variedad de instrumentos diseñados para que el acceso a la información se traduzca en ventajas competitivas y mejoras en la capacidad de respuesta frente a los desafíos del mercado.

