Victoria Federica huye de la prensa tras salir a la luz la identidad de su nuevo amor, empresario de la noche madrileña

Tras su silenciosa ruptura con Borja Moreno Oriol el pasado verano después de varios meses de discreta relación, Victoria Federica vuelve a convertirse en noticia por su vida sentimental. Y es que tal y como ha revelado la revista 'Lecturas', la hija de la infanta Elena estaría ilusionada con un empresario de la noche madrileña, Jorge Navalpotro, hijo de la dueña de una de las discotecas y salas de conciertos más famosas de la capital, La Riviera.

La pareja llevaría "conociéndose" un par de meses, y aunque todavía es pronto para hablar de noviazgo formal, cada vez pasan más tiempo juntos, incluso días enteros en la casa que el joven tiene en Pozuelo de Alarcón, y la sobrina del Rey Felipe VI estaría muy feliz. Y buena muestra de que su historia de amor se va afianzando son los comentarios y emoticonos de fuegos y corazones que ambos intercambian en redes sociales, sin ocultar su especial conexión.

Horas después de salir a la luz la identidad de su nuevo 'amigo especial', la influencer ha reaparecido en el concierto 'Gigantes' de Zapata Tenor en el Teatro Príncipe Pío CaixaBank de la capital. Y, fiel a su hermetismo y sin disimular lo poco que le gustan las cámaras, ha evitado pasar por el photocall y muy tensa ha huido de las preguntas sobre Jorge, sin confirmar o negar qué hay de cierto en que el empresario de la noche madrileña es su nueva ilusión.