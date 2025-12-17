Una calculadora virtual creada por la Diputación de Cádiz permite conocer el potencial solar de los tejados

Una de las novedades puestas en marcha es una plataforma digital, denominada 'One Stop Shop' (OSS), que centraliza información relevante para iniciar proyectos asociados a comunidades energéticas, albergando desde noticias y eventos hasta recursos prácticos, guías y foros de interacción. Esta herramienta se suma a la calculadora virtual desarrollada por la Diputación de Cádiz, tal como publicó el medio Europa Press, la cual permite a los residentes de la provincia conocer con precisión el potencial que tienen los tejados para la instalación de paneles solares, proporcionando un acceso sencillo a estimaciones personalizadas sobre el impacto y los ahorros energéticos derivados de la energía solar.

Según detalló Europa Press, la calculadora fotovoltaica se presentó durante la jornada de clausura de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) en El Bosque. Esta aplicación digital ofrece resultados inmediatos tras introducir la dirección del edificio de interés, incluyendo la estimación del número de paneles que podrían instalarse en la cubierta, el coste previsto de la instalación y la reducción energética esperada. Además, facilita información sobre la cantidad anual de horas solares disponibles, el descenso potencial en emisiones de gases de efecto invernadero que podría lograrse mediante la instalación de placas, la producción energética anual estimada y una comparativa entre el coste de la factura sin energía solar y tras la adopción de la tecnología.

La Diputación de Cádiz, según consignó Europa Press, ha desarrollado este recurso dentro del marco de la OTC, una iniciativa pensada para estimular la constitución de comunidades energéticas en la provincia. Durante la clausura de la Oficina, se dio a conocer el balance del programa: se organizaron más de treinta jornadas de información, se llevaron a cabo sesenta y dos actividades de acompañamiento, y se brindaron ciento cincuenta y cuatro asesorías en áreas jurídicas, técnicas, económicas, sociales y administrativas. A esto se suman cincuenta y cinco estudios estratégicos y la elaboración de veintidós documentos informativos. Este despliegue se tradujo en la formación de una red de personas involucradas en promover un modelo energético participativo y solidario.

En la sesión de cierre, Javier Vidal, vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica de la Diputación, subrayó según reportó Europa Press, que la labor de la OTC ha comenzado a dar resultados concretos con la constitución de comunidades energéticas locales en municipios como Bornos, Trebujena, Cádiz, Villaluenga, Puerto Real y Alcalá del Valle. También señaló el interés manifestado en otras localidades, donde se prevé continuar con apoyos técnicos y asesoría desde la institución provincial.

Las herramientas digitales desarrolladas por la OTC, indicó Europa Press, buscan simplificar el proceso de iniciación para particulares, comunidades y entidades interesadas en la transformación energética. Así, la calculadora virtual facilita el análisis previo necesario para decidir la viabilidad de instalar paneles solares, sin necesidad de conocimientos previos técnicos y con estimaciones personalizadas. Los resultados entregados incluyen tanto los beneficios ambientales como económicos, proporcionados de manera inmediata tras introducir la ubicación del inmueble seleccionado.

El evento de clausura, celebrado en la localidad de El Bosque, marcó el final formal de la Oficina de Transformación Comunitaria, presentando públicamente los resultados alcanzados y las principales herramientas generadas. Entre los logros más destacados figura, según indicó Europa Press, el fortalecimiento de una estructura de acompañamiento que ha permitido superar barreras administrativas y legales, así como generar conciencia y participación ciudadana en proyectos de energía compartida.

La plataforma OSS, según la información difundida por Europa Press, está diseñada para servir de punto de encuentro y acceso a recursos para aquellas personas interesadas en la configuración de comunidades energéticas. El espacio virtual recopila documentación actualizada, oportunidades de financiación, soportes metodológicos y un foro que ayuda a compartir experiencias y establecer alianzas estratégicas, creando una red provincial colaborativa en torno al nuevo modelo energético.

El proyecto OTC de la Diputación ha contado con un presupuesto de 331.000 euros, de los cuales 231.700 euros corresponden a fondos Next Generation de la Unión Europea y 99.300 euros han sido aportados con recursos propios de la Diputación, según detalló Europa Press. La sede central de la iniciativa se ubicó en el Campus de Excelencia Profesional El Madrugador, en El Puerto de Santa María, complementada por delegaciones en Chipiona, La Línea y Bornos, junto a una sede virtual accesible para los ciudadanos de toda la provincia.

La Agencia Provincial de la Energía gestionó el desarrollo y ejecución del proyecto, con la meta de promover la participación ciudadana en la transición ecológica. Según reiteró Europa Press, este esfuerzo busca no solo aumentar la producción de energía renovable, sino también propiciar un modelo más democrático, en el que la ciudadanía, los municipios y otras entidades puedan involucrarse directamente en la generación y gestión energética.

Según puntualizó Javier Vidal, citado por Europa Press, la intención es que "la energía compartida sea una de las herramientas más potentes para avanzar hacia una transición ecológica justa". La toma de conciencia y el acceso a recursos digitales sencillos, como la calculadora virtual y la plataforma OSS, pretenden facilitar y motivar a más habitantes de la provincia gaditana a convertirse en protagonistas de la transformación energética.