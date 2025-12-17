Trump pronunciará este miércoles un discurso a la nación en horario de máxima audiencia en EEUU

El mensaje publicado por el presidente Donald Trump en su perfil de Truth Social anticipó su intervención pública: informó que se dirigirá a los ciudadanos desde la Casa Blanca para abordar su primer año de gestión, etapa marcada por decisiones controvertidas en materia de política económica y migratoria, así como por la caída de sus índices de aprobación en sondeos recientes. Según reportó la agencia de noticias Bloomberg, Trump tiene previsto pronunciar su discurso este miércoles por la noche en horario de máxima audiencia para defender su actuación y exponer los logros que, en sus palabras, describió como un “gran año para nuestro país”.

Tal como notificó Bloomberg, la alocución presidencial se producirá a las 21:00 horas en Estados Unidos (3:00 de la madrugada del jueves en la España peninsular). El presidente buscará aprovechar el alcance del mensaje nacional para contrarrestar los cuestionamientos sobre su estrategia económica y sus políticas, en un entorno de polarización política y desafíos en la percepción pública. El propio mandatario expresó en la mencionada publicación: “Compatriotas: daré un discurso a la nación mañana por la noche, en directo desde la Casa Blanca, a las 21.00 horas (3.00 hora peninsular española del jueves). Espero ‘verles’ entonces. Ha sido un gran año para nuestro país, y lo mejor está por venir”.

A lo largo de su primer año al frente del Ejecutivo, el presidente ha centrado sus esfuerzos en modificar la política exterior e interior de Estados Unidos, según la descripción del medio Bloomberg. Entre las medidas adoptadas, la Casa Blanca impulsó la imposición de aranceles a distintos socios comerciales, estrategia que afectó tanto las relaciones con aliados tradicionales como la Unión Europea como con organismos multilaterales, incluyendo la OTAN. Las diferencias surgieron en áreas como el gasto en defensa y la cooperación para frenar conflictos internacionales, en particular la guerra de Rusia en Ucrania.

La agenda nacional bajo la gestión de Trump incluyó acciones orientadas a restringir el rol del poder ejecutivo, lo que se tradujo en la reducción del tamaño de la administración pública y en recortes presupuestarios, detalló Bloomberg. Asimismo, una de las líneas de acción prioritarias fue la política migratoria. En este ámbito, el gobierno apostó por endurecer los controles, ejecutar deportaciones masivas y limitar las vías legales de ingreso al país, medidas que formaron parte de las promesas de campaña del mandatario.

Bloomberg precisó que estas políticas, tanto en el contexto internacional como interno, han generado respuestas divididas y han impactado en los índices de aprobación presidencial. Diversos sondeos reflejan una disminución en el respaldo a su gestión, especialmente en aspectos relacionados con la economía. Las encuestas muestran inquietudes sobre la desaceleración del crecimiento salarial y el incremento de los costos que enfrentan los hogares estadounidenses, factores que contribuyen al escepticismo ciudadano frente a sus políticas.

El medio internacional subrayó que, a pocos días de cumplirse el primer aniversario de Trump en la Casa Blanca, el mandatario encara retos significativos tanto en el frente económico como en el político. El discurso anunciado para este miércoles representa, según Bloomberg, una oportunidad para que el presidente trate de revertir tendencias desfavorables en la opinión pública y presente argumentos en defensa de las decisiones adoptadas durante su periodo al frente del gobierno.

En la perspectiva de Bloomberg, la administración Trump ha buscado replantear las relaciones comerciales y de seguridad de Estados Unidos, así como modificar el funcionamiento del aparato federal. El discurso a la nación se inserta en ese contexto y adquiere relevancia por la cercanía de la fecha emblemática para el gobierno y el clima de división en el país, marcado por el escrutinio y la ralentización de indicadores económicos clave.