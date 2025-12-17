Agencias

Rosa Clará impulsa su expansión en México con la apertura de una nueva tienda en Guadalajara

Guardar

La firma de moda nupcial Rosa Clará ha impulsado su expansión en México con la apertura de una nueva tienda en la Colonia Providencia, "una de las zonas residenciales y comerciales más consolidadas y de mayor plusvalía de la ciudad de Guadalajara", informa en un comunicado este miércoles.

La tienda, que ocupa una casa rehabilitada de 250 m2 de terreno y 360 m2 de construcción, se ha transformado en "un espacio que combina la identidad de la marca con el encanto arquitectónico original del inmueble".

La tienda de Guadalajara se suma a la tienda de Ciudad de México, abierta en 2019, y llega en un momento de crecimiento global para la marca, que este año ha inaugurado nuevas tiendas en Houston y Los Ángeles, en Estados Unidos, y que prevé ampliar su red con próximas aperturas en Atlanta, Boston y Washington.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

GeSIDA apunta que el VIH ha pasado de ser un reto clínico a un reto social por el estigma que persiste

Expertos señalan que, pese a avances históricos en terapias y supervivencia, la discriminación y el miedo siguen siendo los principales obstáculos para quienes viven con esta condición, llamando a eliminar barreras y concienciar a la sociedad sobre el respeto y la igualdad

Infobae

Rick Riordan, creador de 'Percy Jackson', ensalza el poder de la representación para que nadie se sienta "borrado"

El escritor destaca que las historias inclusivas inspiran a niños y jóvenes a aceptarse y valorar sus diferencias, reivindicando la diversidad en la ficción para que todos puedan sentirse parte del relato y encontrar referentes positivos que los animen

Rick Riordan, creador de 'Percy

Un total de 34.553 personas optarán a las 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada 2025-2026

Sanidad publica las listas provisionales y el plazo para subsanaciones tras admitir a candidatos de ocho titulaciones universitarias a las pruebas de acceso, que incluyen un aumento de vacantes y cupos reservados para discapacidad y personas extranjeras

Un total de 34.553 personas

Boric agradece a Kast la "disposición y contribución al clima positivo" de su reunión tras ganar los elecciones

Gabriel Boric y José Antonio Kast mantuvieron un encuentro institucional en La Moneda, donde discutieron desafíos clave para la transición, el trabajo legislativo y la coordinación entre administraciones, subrayando la necesidad de unidad nacional y respeto a la democracia chilena

Boric agradece a Kast la

Los jugadores del Atlético reparten regalos a pacientes infantiles de los hospitales madrileños

Niños ingresados de tres hospitales de Madrid recibieron juguetes y ánimos de figuras deportivas, quienes participaron en una iniciativa solidaria junto con la Fundación y asociaciones benéficas para brindar esperanza y compañía en vísperas de las fiestas navideñas

Los jugadores del Atlético reparten