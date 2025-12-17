OnePlus Pad Go 2, una tableta para el entretenimiento y la productividad con IA, funciones multidispositivo y 5G

La nueva tableta de OnePlus incorpora sincronización extendida y compatibilidad con ordenadores Mac, PC y dispositivos Android e iPhone, facilitando el intercambio de archivos a través de QuickShare y O+ Connect. OnePlus ha informado que su Pad Go 2 estará acompañada por cinco años de actualizaciones de software y seis años de parches de seguridad, además de asegurar “cuatro años de uso fluido”. Esta apuesta busca atraer a usuarios que exigen rendimiento sostenido y protección prolongada para sus dispositivos, según publicó Europa Press.

OnePlus Pad Go 2, detalló el medio Europa Press, se convierte en la primera tableta de la firma en incorporar conectividad 5G, permitiendo el uso de SIM y acceso a Internet móvil de alta velocidad, lo que amplía su portabilidad y opciones de conectividad más allá del WiFi tradicional. El fabricante ha optado por incluir el procesador Mediatek Dimensity 7300 Ultra, junto con 8GB de memoria RAM y dos opciones de almacenamiento interno: 128GB y 256GB.

Respecto a la autonomía y capacidades técnicas, este modelo presenta una batería de 10.050mAh que ofrece hasta quince horas de reproducción de vídeo, además de carga rápida SuperVooc de 33 vatios y carga reversible por cable. Esta última función posibilita utilizar la tableta como batería externa para recargar otros dispositivos móviles, destacó Europa Press. La característica potencia tanto el uso en movilidad como durante sesiones prolongadas de trabajo o entretenimiento.

La experiencia de usuario apunta tanto al entretenimiento como a la productividad. Europa Press detalló que, impulsada por el sistema operativo OxygenOS, la tableta incluye funciones avanzadas de inteligencia artificial, entre las que se encuentran herramientas de edición fotográfica, resúmenes de documentos, traducción en tiempo real y el asistente OnePlus Mind, que ayuda a organizar la información personal y recordar eventos importantes mediante el botón Plus Key. Se suma también la inteligencia artificial Gemini de Google.

Para fomentar la multitarea, el sistema Open Canvas permite gestionar varias aplicaciones a la vez —con la posibilidad de mantener dos abiertas en la parte superior de la pantalla y una tercera accesible en la parte inferior— permitiendo que los usuarios alternen entre tareas con eficiencia, según reportó Europa Press. La tableta admite la interacción simultánea con varios equipos mediante funciones multidispositivo, facilitando así el movimiento de datos y el flujo de trabajo.

El apartado audiovisual recibe atención especial en esta renovación. La pantalla del dispositivo, de 12,1 pulgadas y con un ratio 7:5, soporta una resolución de 2,8K, alcanza una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 900 nits. Integra tecnología Dolby Vision HDR, capaz de mostrar un billón de colores, y cuenta con la certificación Eye Care que vela por el cuidado visual durante el uso continuado. Cuatro altavoces estéreo, ubicados para ajustarse automáticamente a la orientación de la tableta, complementan la experiencia, precisó Europa Press.

La tableta aterriza en dos versiones: la opción WiFi, dotada de 128GB de capacidad y ofrecida al público por 349 euros, y una versión 5G con 256GB de almacenamiento interno, cuyo precio asciende a 449 euros. Los clientes pueden realizar la reserva desde este miércoles y la disponibilidad en el mercado está fijada para el 24 de diciembre, tal como dio a conocer Europa Press.

En materia de accesorios, la compañía presenta el lápiz óptico OnePlus Pad Go 2 Stylo, que soporta hasta 4.096 niveles de presión e incorpora un botón de atajos para una interacción más versátil. Su integración con la aplicación de notas preinstalada en el dispositivo permite tomar apuntes y realizar dibujos digitales. Este accesorio tendrá un precio de 79 euros. Por otra parte, la funda OnePlus Pad Go 2 Folio Case se ofrece por 39,99 euros, y su diseño eleva la tableta y la protege, permitiendo una colocación más cómoda sobre superficies planas.

Tal como resaltó Europa Press, el conjunto de características y herramientas dirigidas al entretenimiento, la productividad y la seguridad posicionan a la OnePlus Pad Go 2 en un segmento enfocado a usuarios que valoran la conectividad, la interoperabilidad y el acceso a soluciones de inteligencia artificial con un soporte de largo plazo.