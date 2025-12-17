Nextil refuerza su presencia en EEUU tras acuerdo para la compra del 51% de Isavela en el sector médico

Nextil ha suscrito un Memorando de Entendimiento (MOU) con los accionistas de la sociedad estadounidense con sede en Texas (Estados Unidos), Isavela, con el objetivo de adquirir una participación mayoritaria del 51% de dicha compañía.

Así, tal y como ha informado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles, Isavela está especializada en el diseño, fabricación y comercialización de prendas de compresión y postquirúrgicas orientadas al sector médico, operando en el segmento de 'medical garments' de alto valor añadido.

En concreto, la firma desarrolla soluciones textiles que requieren tejidos elásticos premium, elevados estándares de calidad, trazabilidad y cumplimiento normativo, así como una estrecha colaboración con hospitales, clínicas y profesionales sanitarios, principalmente en Estados Unidos.

FACTURACIONES POR ENCIMA DE 8,6 MILLONES

En la actualidad, Isavela presenta facturaciones recurrentes por encima de los 10 millones de dólares (8,6 millones de euros), con un Ebitda superior a los 3 millones de dólares (2,6 millones de euros), reflejando un modelo de negocio "especializado, rentable y con elevada recurrencia".

Así, la potencial integración de Isavela permitiría a Nextil completar la cadena de valor en el segmento médico, desde el desarrollo del tejido hasta la prenda final, apoyándose en su plataforma industrial internacional y su experiencia en gestión, innovación y sostenibilidad.

Tras la operación, Isavela continuará operando de forma independiente, bajo la dirección de su actual equipo ejecutivo, manteniendo su identidad, cultura y especialización, al tiempo que se beneficiará del impulso industrial, tecnológico y comercial de Nextil para acelerar su expansión en Estados Unidos y en otros mercados internacionales.

ESTRUCTURA DE PAGO FLEXIBLE

El acuerdo contempla una estructura de pago flexible, que combina un importe inicial en efectivo y un pago diferido, que podrá ser satisfecho en efectivo o en acciones de Nextil, a elección de Nextil. Asimismo, el MOU recoge una opción futura para la adquisición del 100% de Isavela, en un horizonte temporal acordado entre las partes, con el objetivo de acompañar el crecimiento del proyecto y maximizar la creación de valor conjunta a medio y largo plazo.

Igualmente, el convenio establece un periodo de trabajo conjunto para la realización de la 'due diligence', la elaboración del plan de negocio y la negociación de los acuerdos definitivos.

"Isavela es una compañía con un posicionamiento excelente en el sector médico y post quirúrgico, un equipo excepcional y un modelo de negocio sólido", ha señalado Nextil Group, haciendo hincapié en que este acuerdo les permite avanzar en un segmento estratégico, integrando la cadena de valor completa y reforzando su presencia en Estados Unidos con una visión de largo plazo, ya que tienen "grandes ideas para su desarrollo en producto, mercados y diseños".

Por otra parte, la firma ha destacado que dicho acuerdo se enmarca en el plan estratégico de Nextil, que continúa analizando activamente nuevas oportunidades de crecimiento inorgánico, especialmente en segmentos de alto valor añadido y con fuerte potencial de expansión internacional.

Por último, la compañía ha detallado que informará puntualmente al mercado de los avances relevantes que se produzcan en relación con esta operación y con el resto de las iniciativas estratégicas del grupo.