Las ferias del libro españolas bajan en ventas y asistencia en 2025, con 15 millones recaudados y 3 millones de personas

De los casi tres millones de asistentes contabilizados en las ferias del libro españolas en 2025, un total de 128.100 personas tomaron parte activa en alguno de los 3.869 eventos culturales desarrollados durante estos encuentros. Esta cifra, aportada por la Red Estatal de Ferias del Libro y publicada por la propia entidad, contribuye a delinear el panorama de un sector que, aunque ha sufrido una merma tanto en ingresos como en público respecto al año anterior, sigue constituyendo un elemento central de la vida cultural en numerosas ciudades del país.

Según reportó la Red Estatal de Ferias del Libro este miércoles, el sector editorial español ha registrado en 2025 una facturación de 15,3 millones de euros procedentes de estas ferias, lo que implica una caída si se compara con los 19,47 millones de euros alcanzados en 2024. A este descenso económico se suma una disminución en la afluencia de visitantes, que pasa de superar los 3,3 millones el año pasado a situarse cerca de los tres millones en la edición actual. A pesar de que los datos recolectados por la Red –a partir de la información de 33 ferias– no son completamente homogéneos por las distintas capacidades de medición en cada evento, la entidad sostiene que el diagnóstico general es claro: el balance refleja la importancia de estos encuentros tanto en ventas como en su papel social y cultural.

La directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, subrayó ante la Red Estatal de Ferias del Libro: “Las cifras de ventas demuestran lo mucho que el mundo del libro se juega en nuestras ferias. Pero, más allá de la suma de facturaciones, las ferias se consolidan como festivales que contribuyen poderosamente a la vida cultural de sus ciudades y como espacios de encuentro, son ese lugar donde te acercas al autor que te lleva la contraria, donde personas con diferentes gustos e intereses conviven y se relacionan”. La directiva destacó el carácter de convivencia y diálogo de estos espacios, ratificando el valor de las ferias más allá de los indicadores económicos.

Los datos recopilados muestran la participación de casi 3.000 expositores en el circuito que aglutina la Red Estatal de Ferias del Libro, lo que confirma la magnitud de la convocatoria y el impacto sobre el sector del libro. Dentro del desglose de cifras proporcionado por la institución, se señala además que los indicadores recogidos dependen de la capacidad operativa de cada feria para medir los distintos parámetros de ventas y asistencia, lo que podría generar variaciones puntuales en la precisión de las estadísticas generales. No obstante, el consenso en la Red es que las ferias han mantenido su condición de pilar en la industria del libro.

La Red Estatal de Ferias del Libro considera que estos eventos constituyen “el motor imprescindible de la cadena del libro”, independientemente del leve retroceso registrado en ingresos y visitantes. El circuito de ferias representa una plataforma permanente y dinámica en la que participan sedes de ciudades distribuidas por toda la geografía española: A Coruña, Albacete, Almería, Badajoz, Burgos, Cádiz, Castro-Urdiales (Literal), Córdoba, Ferrol, Foz, Gijón, Granada, Huelva, Jaén, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, León, Lugo, Madrid, Málaga, Monforte de Lemos, Murcia, O Porriño, Ourense, Oviedo (Libroviedo), Palencia, Ponteareas, Redondela, Rianxo, Santander (Felisa), Santiago de Compostela, Sevilla, Soria (Expoesía), Teruel, Torrelavega (Libreando), Valencia, Valladolid, Vigo, Viveiro y Zaragoza, entre otras.

Además de ofrecer una plataforma comercial que sostiene al sector editorial, las ferias promueven miles de actividades culturales, encuentros con escritores, debates y presentaciones, consolidando espacios de interacción y pluralidad. El medio consignó que el descenso de los niveles previos de ventas y asistencia no ha mermado el protagonismo cultural de estos eventos, que se sostienen como ejes de referencia tanto para autores como para lectores. La Red Estatal de Ferias del Libro insistió en que, pese al escenario menos favorable en términos económicos, el valor humano y cultural de cada cita se mantiene intacto y representa una contribución indispensable dentro de la vida social y cultural del país.